احتمال برگزاری دیدار پرسپولیس و آلومینیوم بدون حضور تماشاگران!

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال آلومینیوم و پرسپولیس در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی روز جمعه ۷ اردیبهشت در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک رو در روی هم قرار میگیرند. روز گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه حضور هواداران در بازی این بازی ممنوع است که هم سازمان لیگ و هم هیأت فوتبال استان مرکزی این موضوع را تکذیب کردند.
در همین حال محمدرضا غفاری رئیس هیأت فوتبال استان مرکزی در گفتوگو با خبرنگار مهر، خبر از تعمیرات و بازسازی در بخشهایی از ورزشگاه امام خمینی (ره) را داد. او در این رابطه افزود: با توجه به اینکه پیش بینی میشود تا استقبال زیادی از این بازی انجام شود و با توجه به اینکه بخشهایی از ورزشگاه امام خمینی شامل نردهها، آبخوری و … در حال بازسازی است، تصمیم نهایی برای حضور هواداران در این بازی فردا پنجشنبه ۶ اردیبهشت گرفته میشود.
لازم به ذکر است که پرسپولیس و آلومینیوم یک بار و در سال ۱۴۰۱ در جام حذفی به مصاف هم رفته بودند که این بازی در پایان با نتیجه ۳ بر ۲ به سود نماینده استان مرکزی به پایان رسیده بود و بازی روز جمعه، دومین مصاف دو تیم در ادوار رقابتهای جام حذفی است.
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