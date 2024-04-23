به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله «سید ابراهیم رییسی» رییس‌جمهور کشورمان در ادامه برنامه‌های دومین روز از سفر خود به پاکستان، ظهر امروز سه‌شنبه با حضور در دانشگاه «جی‌سی‌یو» لاهور، در دیدار نخبگان علمی و فرهنگی ایالت پنجاب، ضمن ابراز خرسندی از حضور در شهر تاریخی، فرهنگی و زیبای لاهور، روابط دو کشور را فراتر از همسایگی، روابط دینی، فرهنگی، تمدنی و قلبی دانست که باعث پیوندی ناگسستنی بین دو ملت شده است.

رییس‌جمهور دانش‌افزایی و تولید علم در مراکز علمی و دانشگاهی را برای کشورها قدرت و ثروت‌آفرین و مایه اقتدار و افتخار ملت‌ها دانست و تصریح کرد: برخورداری از ایمان در کنار علم، شرط موفقیت و سعادت برای فرد و جامعه است؛ علم بدون ایمان و ایمان بدون دانش و علم ره به جایی نمی‌برد.

آیت‌الله رییسی اقبال لاهوری را نماد و نمود یک انسان عالم و باایمان معرفی و اظهار داشت: ایشان توانست علم، ایمان، روحیه استقلال‌طلبی، عدالت‌خواهی، حق‌دوستی، انسان‌خواهی و بسیاری صفات عالی دیگر را در وجود خود تجمیع کند.

رییس‌جمهور با اشاره به دعوت رهبر معظم انقلاب اسلامی از دانشجویان، محققان و اساتید برای تولید علم، از انحصارگرایی علمی در مغرب زمین گفت و افزود: باور داریم فکر و اندیشه ملت‌های مشرق زمین به ویژه مردم عزیز پاکستان و ملت بزرگ ایران، این توانایی را دارد که در حوزه نوآوری‌های فنی و علمی برای دنیا حرف‌های نو داشته باشد.

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها و غربی‌ها همواره ادعای آزاداندیشی دارند، گفت: اما آنچه در عمل می‌بینیم این است که تعداد زیادی دانشجو را فقط به خاطر حمایت از مردم مظلوم غزه از دانشگاه اخراج می‌کنند، این مسئله با کدام منطق سازگاری دارد و آیا نام آن آزادی اندیشه است!

آیت‌الله رییسی ادعای دفاع از حقوق بشر غربی‌ها را نیز مانند ادعای حمایت از آزادی اندیشه آنها فاقد حقیقت دانست و افزود: حمایت آمریکا و غرب از کشته و مجروح شدن بیش از ۱۰۰ هزار فلسطینی در سرزمین غصب شده غزه، بیانگر این واقعیت است که امروز بزرگترین ناقضان حقوق انسان، آمریکایی‌ها و غربی‌ها هستند و ادعای دفاع از حقوق بشر آنها نیز پوچ است.

رییس‌جمهور اظهار داشت: امام راحل از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کردند که فلسطین مسئله اول جهان اسلام است و امروز مسئله آزادی قدس نه تنها مسئله اول جهان اسلام، بلکه مسئله اول جهان بشریت است و تردید نداریم که مقاومت ملت قهرمان فلسطین، غزه، فلسطین و قدس شریف را آزاد خواهد کرد. تردید نداریم نفرتی که امروز در جهان اسلام و بلکه جهان بشریت نسبت به صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها ایجاد شده، تبدیل به دست انتقام ملت‌ها و خاتمه رژیم صهیونیستی و نقطه پایان این رژیم کودک‌کش خواهد شد.

آیت‌الله رییسی با اشاره به این فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی که اگر دنیای استکبار در مقابل دین ما بایستد ما در مقابل تمام دنیای آنها می‌ایستیم، تصریح کرد: امروز ملت ایران در مقابل فساد، زیاده‌خواهی‌ها و ظلم رژیم صهیونیستی ایستاده و پس از این نیز خواهد ایستاد. هر دو ملت ایران و پاکستان مدافع ملت مظلوم فلسطین بوده و این دفاع را با افتخار ادامه خواهند داد.

رییس‌جمهور با بیان اینکه ملت بزرگ ایران این بار رژیم صهیونیستی را برای جنایت و اقدام او در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران که برخلاف همه قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌ها و منشور ملل متحد بود، تنبیه کرد، گفت: اگر رژیم صهیونیستی بار دیگر دست از پا خطا کرده و تعرضی به خاک مقدس ایران کند، وضعیت متفاوت خواهد بود و معلوم نیست دیگر چیزی از این رژیم باقی بماند.

آیت‌الله رییسی با بیان اینکه در این سفر تفاهمات خوبی به دست آمده است، خاطرنشان کرد: اراده سران دو کشور توسعه روابط در همه زمینه‌هاست و قطعاً نتیجه اجرای این تفاهمات باعث ارتقای سطح همکاری‌ها خواهد شد؛ برخی کشورها تلاش زیادی کردند تا به روابط دوستانه ایران و پاکستان خدشه وارد کنند، اما پیوند قلبی دو ملت هرگز از هم گسسته نخواهد شد.