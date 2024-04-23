به‌گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مهدی‌پور معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی مهدی عرفاتی را به‌عنوان دبیر بیست و دومین جشنواره ملی رسانه‌های ایران منصوب کرد.

در این‌حکم آمده است؛

نظر به تعهد و تجربه ارزشمند جناب‌عالی در عرصه رسانه، به‌عنوان دبیر بیست و دومین جشنواره ملی رسانه‌های ایران منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با بهره‌مندی از نظرات استادان و کارشناسان مجرب حوزه رسانه و علوم ارتباطات و ایجاد ساز و کار مناسب در دبیرخانه این جشنواره برای گردآوری، داوری و انتخاب آثار برگزیده با رویکرد حرفه‌ای و کارشناسی بر اساس ماده (۲) قانون مطبوعات و تقویت مرجعیت رسانه‌های کشور و نقش‌آفرینی و حضور مؤثر آن‌ها در مواجهه با جنگ شناختی و ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.

بر اساس این گزارش، مهدی عرفاتی با بیش از ۲۰ سال فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ای، سال گذشته نیز دبیری بیست و یکمین جشنواره رسانه‌های ایران را بر عهده داشته است.