به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه بعد از ظهر شنبه در همایش گرامیداشت هفته دولت و هفته وحدت، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهیدان، شهدای دولت و سرداران شهید، اظهار کرد: تقارن هفته دولت و هفته وحدت برای کرمانشاه تنها یک شعار نیست، بلکه یادآور سرمایه تاریخی ارزشمند استان یعنی وحدت، انسجام و همدلی است.
وی افزود: این وحدت و انسجام در روزهای سخت خود را نشان داده و توانسته است گرهگشای مشکلات باشد و استان و کشور را از بحرانها و پیچهای خطرناک عبور دهد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به بحرانهای یک سال گذشته، گفت: جنگ ۱۲ روزه، ناآرامیها، جنگ رمضان، فشارهای اقتصادی و عملیات روانی دشمن از جمله شرایط دشواری بود که پشت سر گذاشتیم و هرکدام به تنهایی میتوانست بسیاری از دولتها و کشورها را با مشکلات جدی مواجه کند.
حبیبی تأکید کرد: با وجود همه این فشارها، دولت با تمام توان در کنار مردم ایستاد و تلاش کرد امور کشور و زندگی مردم بدون وقفه ادامه پیدا کند. در کنار دفاع و مقابله با دشمن، امور عمرانی، اقتصادی، معیشتی و خدماتی نیز دنبال شد.
وی با بیان اینکه دولت خود را دولت دفاع و سازندگی میداند، خاطرنشان کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، دولت در کنار نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی در برابر دشمن ایستاد و اجازه نداد خدمترسانی به مردم حتی برای لحظهای متوقف شود.
استاندار کرمانشاه بهترین پاسخ به اعتماد مردم را خدمت عادلانه و بیمنت دانست و گفت: برای خودمان هیچ شأنی بالاتر از خدمت به مردم و خادمی این مردم تعریف نکردهایم و این موضوع در سرلوحه فعالیت دولت قرار دارد.
حبیبی با اشاره به اقدامات انجامشده در استان طی یک سال گذشته، اظهار کرد: در حوزههایی همچون کشاورزی، صنعت، تولید، فرهنگ، مسائل اجتماعی، سلامت، بیمارستانها و زیرساختها توفیقات ارزشمندی حاصل شده و بخشی از این خدمات طی روزهای گذشته تشریح شده است.
وی همچنین به مدیریت بازار در جریان جنگ رمضان و فشارهای اقتصادی دشمن اشاره کرد و افزود: دشمن تلاش داشت با ایجاد اختلال در بازار، مردم را نگران و ناامید کند، اما با تلاش مجموعه دولت و همراهی دستگاههای مختلف، بازار مدیریت شد و اجازه ندادیم در تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم وقفه یا کمبودی ایجاد شود.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه گرانی همچنان یکی از دغدغههای مردم است، تصریح کرد: باید با جدیت این موضوع را دنبال کنیم تا ضمن کنترل گرانی، قدرت خرید مردم نیز افزایش پیدا کند.
حبیبی حفظ نظم، امنیت و آرامش استان را از دیگر دستاوردهای مهم دانست و گفت: با همافزایی مسئولان نظامی، انتظامی و امنیتی، مراجع مختلف، گروههای نخبه و همراهی مردم، امنیت و آرامش استان در برابر تهدیدات پیرامونی و مرزی حفظ شد.
وی با اشاره به روحیه مردم کرمانشاه در شرایط جنگی عنوان کرد: حتی در روزهایی که دشمن در حال بمباران بود، مردم استان با آرامش در پارکها حضور داشتند که این موضوع نشاندهنده اعتماد آنان به مسئولان، خادمان مردم و نیروهای امنیتی و مسلح است.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه دشمنی دشمن پایان نیافته است، گفت: دشمن پس از شکست در عرصههای مختلف، فشار اقتصادی و عملیات روانی را با هدف ناامید کردن مردم دنبال میکند؛ بنابراین امروز بیش از هر زمان دیگری به تلاش، خدمت و وحدت نیاز داریم.
حبیبی توسعه متوازن و خدمت به مناطق کمتر توسعهیافته را از اولویتهای دولت دانست و خاطرنشان کرد: دولت وظیفه خود میداند خدمت عادلانه و بیمنت را بهویژه در مناطق کمتر توسعهیافته ارائه کند تا مردم طعم عدالت را بچشند و پیشرفت را بهصورت ملموس در زندگی خود احساس کنند.
وی در پایان از همراهی، حمایت و رهنمودهای نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه قدردانی کرد و نقش ایشان را در تقویت همدلی و انسجام و پیشبرد امور استان و حمایت از مسیر خدمتگزاری مسئولان، مؤثر و راهگشا دانست.
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