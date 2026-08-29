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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

تسلط روسیه بر ۳ منطقه اوکراین

تسلط روسیه بر ۳ منطقه اوکراین

روسیه اعلام کرد که سه روستا را در مناطق دونتسک و سومی اوکراین تصرف کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که نیروهای روسی روستای خراپیووشچینا در منطقه سومی اوکراین و روستاهای نوواندریوکا و روبیژنه در منطقه دونتسک را تصرف کرده‌اند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که به یک مرکز لجستیکی در منطقه کی یف که اجزای موشک‌های بالستیک اوکراین در آن نگهداری می‌شد، حمله کرده است.

پیش از این نیز وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که شب گذشته مجموعه‌ای از حملات دقیق را علیه مراکز لجستیک، بنادر، مسیرهای تدارکات و سایت‌های سوخت و انرژی در کی‌یف، حومه آن و مناطق مختلف اوکراین انجام داده است.

کد مطلب 6931366

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