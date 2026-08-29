لایق خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مقداری خاک توسط یکی از کشاورزان بومی در حاشیه تالاب هشیلان انباشته شده بود که ادامه این اقدام میتوانست زمینهساز تخریب و تصرف اراضی تالاب شود.
وی افزود: پس از اطلاع محیط زیست از این موضوع، بررسیهای لازم برای شناسایی عامل این اقدام انجام و فرد متخلف شناسایی شد.
مسئول پناهگاه حیاتوحش بیستون ادامه داد: با هماهنگی معاونت دادستان و مأموران انتظامی، اخطارهای قضایی لازم به فرد خاطی ابلاغ شد و وی در نهایت نسبت به پراکنده کردن خاکهای منتقلشده و انباشتهشده در حاشیه تالاب اقدام کرد.
خسروی تصریح کرد: با پراکنده شدن خاکهای انباشتهشده، از ادامه روند تخریب و تصرف اراضی تالاب جلوگیری شد و یک مورد تالابخواری پیش از گسترش متوقف شد.
وی با تأکید بر اهمیت صیانت از عرصههای طبیعی، گفت: حفاظت از تالاب هشیلان و جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز در این عرصه، از اولویتهای محیط زیست است.
مسئول پناهگاه حیاتوحش بیستون خاطرنشان کرد: موارد تخلف و تعرض به عرصههای طبیعی بهصورت مستمر رصد میشود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع با جدیت و در چارچوب قانون پیگیری خواهد شد.
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