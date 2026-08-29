به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی خرازی، ظهر شنبه، در آیین تکریم و معارفه دادستان قرچک، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت و هفته دولت اظهار کرد: امیدواریم در این ایام و در مسیر نبوی، با تأسی از اخلاق پیامبر اکرم (ص)، بتوانیم وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهیم.

وی با گرامیداشت یاد و نام شهدای دولت، به‌ویژه شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، همچنین شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان افزود: یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی و به‌ویژه شهدای دستگاه قضائی باید همواره زنده و گرامی داشته شود.

دادستان جدید قرچک همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید جواد جعفرپور از شهدای دادگستری شهرستان قرچک گفت: این شهید والامقام در تیرماه سال ۱۳۸۶ و در زمان خدمت در دادگستری به شهادت رسید و یاد و نام این شهید عزیز را گرامی می‌داریم.

خرازی در ادامه با قدردانی از حضور عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در این مراسم، از تلاش‌های غلامی، دادستان پیشین قرچک و همچنین قضات و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدردانی کرد.

وی با اشاره به آغاز دوره جدید فعالیت دادستانی قرچک تصریح کرد: تغییر و جابه‌جایی مسئولان باید به معنای ارتقا و رشد خدمات قضائی و جلب بیش از پیش رضایتمندی مردم باشد و در همین راستا تلاش خواهیم کرد خدمات قضائی با کیفیت و سرعت بیشتری به مردم ارائه شود.

دادستان جدید قرچک، التزام عملی به قانون و پرهیز از سلیقه‌گرایی را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی شهرستان عنوان کرد و گفت: قانون‌مداری باید هم در مجموعه قضائی و هم در مجموعه‌های دولتی مورد توجه جدی قرار گیرد و تمامی امور در چارچوب قانون انجام شود.

خرازی پیشگیری از وقوع جرم را از دیگر برنامه‌های دادستانی قرچک برشمرد و افزود: با آسیب‌شناسی، ریشه‌یابی و علت‌یابی جرایم در سطح شهرستان و با توجه به اطلس جنایی منطقه، برای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

وی حمایت از واحدهای تولیدی و مولد را از دیگر برنامه‌های دادستانی شهرستان دانست و اظهار کرد: دستگاه قضائی در چارچوب قانون از تولید و واحدهای مولد که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند حمایت خواهد کرد.

دادستان جدید قرچک صیانت از حقوق عامه، محیط زیست، منابع طبیعی و بیت‌المال و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی را از دیگر اهداف دستگاه قضائی شهرستان اعلام کرد و گفت: این موضوعات با قوت و با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال خواهد شد.

خرازی همچنین تسریع در انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به پرونده‌های کیفری، نظارت و آموزش ضابطان عام و خاص و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن را از دیگر برنامه‌های خود عنوان کرد و افزود: تلاش برای کاهش پرونده‌های معوق و جلوگیری از اطاله دادرسی در دادسرا و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها با جدیت دنبال خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل دستگاه قضائی با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و غیردولتی خطاب به مسئولان شهرستان گفت: انتظار ما از دستگاه‌های دولتی این است که ضمن پایبندی به قانون، دادستانی را حامی و یاور خود بدانند و هر زمان مسئولان برای حل مسائل قانونی دست یاری به سوی دادستانی دراز کنند، این مجموعه نیز در چارچوب قانون آماده همکاری و تعامل خواهد بود.

دادستان جدید قرچک رضایتمندی مردم را یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت دستگاه قضائی دانست و اظهار کرد: ممکن است در حوزه‌های مختلف، چه در ساختار درونی دستگاه قضائی و چه در حوزه‌های اداری و برون‌سازمانی، با نارضایتی مردم مواجه شویم، اما باید پاسخگویی، تکریم مردم و احترام به مراجعان را در اولویت قرار دهیم.

خرازی در پایان با قدردانی از حضور مسئولان و مهمانان در این مراسم گفت: امیدواریم با دعای خیر مردم، هدایت مسئولان عالی استان و قوه قضائیه، همکاری رئیس کل دادگستری استان تهران و تعامل روسای ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان، بتوانیم در انجام وظایف خود موفق باشیم.