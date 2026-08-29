به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خرسند بعد از ظهر شنبه در نشست تخصصی «وقف در گذر تاریخ، اسناد و سیاستگذاری معاصر» اظهار کرد: وقف امروز به یکی از حلقههای مفقوده در نظام حکمرانی و تأمین مالی تبدیل شده و باید برای ایجاد پیوند صحیح میان این ظرفیت و ساختار حکمرانی چارهاندیشی کرد.
وی با اشاره به ظرفیت وقف در حوزه تأمین مالی افزود: متأسفانه ابعاد فرهنگی و اجتماعی وقف مورد غفلت قرار گرفته و نگاه تکبعدی به این سنت حسنه یکی از مسائل اساسی در این حوزه است.
ظرفیت گیلان برای نقشآفرینی در اقتصاد منطقه
این تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی بینالملل با اشاره به موقعیت جغرافیایی گیلان بیان کرد: گیلان به عنوان نقطه اتصال ایران با کشورهای حوزه CIS و در مسیر کریدور شمال–جنوب، ظرفیت بالایی برای تحول اقتصادی دارد، اما امروز به دلیل نبود سرمایه پایدار، تأمین مالی برخی پروژهها به کشورهای دیگر وابسته شده است.
خرسند ریشه بخشی از ضعف عملکرد در حوزه سیاست خارجی و توسعه اقتصادی را بیتوجهی به ظرفیت وقف دانست و افزود: بسیاری از کشورهای مسلمان همسایه به زنجیرههای تأمین مالی مبتنی بر وقف اعتقاد دارند، اما در کشور ما همچنان با نوعی رسوب اندیشه در زمینه بهرهگیری از این ظرفیت مواجه هستیم؛ این در حالی است که سنت وقف روزبهروز در حال گسترش است.
وقف؛ سرمایهای راکد برای جهش اقتصادی
وی با بیان اینکه رکود اقتصادی نیازمند ایجاد جهش و تحرک اقتصادی است، گفت: ظرفیت راکد وقف یک سرمایه عظیم در حوزه اقتصادی محسوب میشود و در تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه نیز میتوان از این ظرفیت به شکل مؤثری بهره گرفت.
این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر ضرورت استفاده از وقف در حوزه دانشبنیان تصریح کرد: امروز ظرفیت علمی کشور در بسیاری از موارد به دلیل نبود تأمین مالی مناسب معطل مانده است؛ بنابراین استفاده از ظرفیت وقف میتواند یکی از راهکارهای تبدیل ایدههای علمی و فناورانه به ارزش افزوده اقتصادی باشد.
ضرورت تغییر نگاه به موقوفات گیلان
خرسند با تأکید بر ظرفیت قابل توجه وقف در کشور خاطرنشان کرد: موقوفات استان گیلان به دلیل شرایط اقلیمی با فرسایش مواجه شدهاند و از سوی دیگر، آگاهی کافی برای استفاده بهینه از این منابع وجود ندارد.
وی افزود: برای بهرهگیری مؤثر از ظرفیت وقف، باید دیدگاهها اصلاح و نگاه جامعتر و گستردهتری نسبت به کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موقوفات ایجاد شود.
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