۱۱ هکتار زمین خواری به ارزش بیش از یک همت در شهرستان مهاباد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی در این زمینه اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر دخل و تصرف غیر مجاز در بخشی از اراضی ملی در شهرستان مهاباد، موضوع برای بررسی در دستور کار مأموران گمنام پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌ های صورت گرفته مشخص شد فردی به صورت غیر مجاز اقدام به دخل و تصرف در ۱۱ هکتار از اراضی ملی این شهرستان کرده که با هماهنگی قضائی درخصوص رفع تصرف زمین‌ ها و اعاده به وضع سابق اقدام شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی تصریح کرد: بنابه اعلام کارشناسان مربوطه، ارزش تقریبی زمین خواری کشف شده، یک همت برآورد شده و در این زمینه پرونده مقدماتی تشکیل و متهم برای انجام اقدامات قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

کشف بیش از ۳۳ کیلوگرم هروئین در استان آذربایجان غربی

فرمانده انتظامی استان همچنین از کشف بیش از ۳۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین طی عملیات سربازان گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، خبر داد.

سردار سلمانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر در پی یک اقدام اطلاعاتی، از تردد قاچاقچی و گذر محموله مواد مخدر از محورهای مواصلاتی استان مطلع شدند.

وی افزود: با اقدامات فنی،در نهایت سوداگر مرگ شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه خودروی وی متوقف شد که در بازرسی از آن، مقدار بیش از ۳۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی ادامه داد: در این راستا یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.