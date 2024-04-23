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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۲۱

حزب الله: پادگان «شراگا» را در شمال عکا هدف قرار دادیم

حزب الله: پادگان «شراگا» را در شمال عکا هدف قرار دادیم

مقاومت اسلامی لبنان از حمله گسترده پهپادی به پایگاه نظامی مهم در شمال شهر اشغالی عکا در فلسطین اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که حمله پهپادی سنگینی به رژیم صهیونیستی انجام داده است.

در این بیانیه آمده است: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف ان و در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به شهرک عدلون و ترور یکی از رزمندگان، مقاومت اسلامی در ساعت ۱:۴۰ بعد از ظهر امروز سه شنبه ۲۳ آوریل ۲۰۲۴ در حمله هوایی گسترده با پهپادهای انتحاری مقر فرماندهی تیپ گولانی و مقر فرماندهی یگان ایگوز ۶۲۱ را در پادگان شراگا در شمال شهر اشغالی عکا هدف قرار دادند و تلفات قطعی به آن وارد کردند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم از رهگیری ۳ هدف هوایی در آسمان نهاریا و عکا خبر داد.

پیش از این رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند پایگاهی نظامی در یکی از شهرک‌های ساحلی در شمال فلسطین اشغالی از جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.

این منابع تاکید کردند که پهپادها دقیقاً به هدف اصابت کردند.

به دنبال این حمله دود غلیظی در شمال حیفا مشاهده شده است.

کد مطلب 6086679

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