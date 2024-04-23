حزب الله با پهپادهای انتحاری رژیم صهیونیستی را به آتش کشید+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری از حمله سنگین پهپادی حزب الله به فلسطین اشغالی و هدف قرار گرفتن یک هدف نظامی برای اولین بار در عمق ساحل رژیم صهونیستی خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که صدای آژیر خطر در سراسر شمال فلسطین اشغالی شنیده می‌شود.

این رسانه‌ها گزارش دادند که صدای آژیر خطر در کریوت نیز به صدا درآمده است که از دسامبر گذشته تاکنون شنیده نشده بود.

منابع صهیونیست از شنیده شدن صدای آژیر خطر در خلیج حیفا و فعال شدن سامانه هوایی رژیم صهیونیستی بر فراز شهر عکا در اراضی اشغالی خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی به شنیده شدن صدای انفجارهایی در کریوت پس از به صدا درآمدن آزیر اشاره کردند.

منابع صهیونیست از اصابت موشک‌هایی به مناطق جدید در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

خبرنگار المیادین اعلام کرد که هدف نظامی در یکی از شهرک‌های ساحل رژیم صهیونیستی با پهپاد انتحاری هدف قرار گرفته است. بر اساس این گزارش هدف نظامی در عمق ساحل رژیم صهونیستی با پهپاد انتحاری شلیک شده از لبنان هدف قرار گرفته است. این هدف برای اولین بار مورد اصابت قرار گرفته است.

خبرنگار المیادین از حمله سنگین پهپادی از لبنان به شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی خبر داد. پهپادها دقیقاً به هدف اصابت کردند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند: می‌توان دود برخاسته در شمال حیفا به دنبال شنیده شدن صدای انفجار را مشاهده کرد.

حزب الله یک هدف را به طور مستقیم در نزدیک حیفا مورد اصابت قرار داده است.