به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حمله‌های ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه همچنان ادامه دارد.

منابع خبری از پرواز گسترده جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز مناطق شمالی و مرکزی غزه خبر دادند.

توپخانه رژیم صهیونیستی نیز به شدت شمال غزه را گلوله باران کرد. یک منزل در خیابان الحطبیه در بیت لاهیا نیز هدف قرار گرفت.

منابع خبری به استفاده صهیونیست‌ها از بمب‌های دودزا و به آتش کشیدن منازل در بیت لاهیا اشاره کردند.

این در حالی است که منابع فلسطینی اعلام کردند که شمار دیگری از پیکرها را از گور جمعی در مرکز درمانی ناصر در خان یونس در جنوب غزه بیرون آورده‌اند.