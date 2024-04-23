بیرانوند از صعود به فینال باز ماند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی فدراسیون جهانی و آخرین مرحله توزیع سهمیه المپیک پاریس از ۳۱ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ماه با حضور ۴۳۳ ورزشکار از ۸۳ کشور در دوحه قطر برگزار شد پایان مسابقات تراپ در قطر برگزار شد که محمد بیرانوند به همراه ۱۱ تیرانداز دیگر با ثبت امتیاز ۱۲۱ در رده پنجم مشترک ایستاد و راهی مرحله «تیرحذفی» شد.



بیرانوند در این بخش از رقابت‌ها پس از حذف ۸ ورزشکار رقیب در جایگاه هفتم ایستاد و با وجود عملکرد قابل قبول در این مسابقات از صعود به فینال باز ماند.



در بخش بانوان نیز مرضیه پرورش‌نیا با ۱۱۴ امتیاز هجدهم شد و شیوا فرح‌پور امتیاز ۱۰۷ را ثبت کرد.

تیم ملی ایران با ۷ تیرانداز در این مسابقات حضور دارد. مرضیه پرورش‌نیا، شیوا فرح‌پور، بابک یگانه، محمد بیرانوند، محمدحسین پرورش‌نیا در تراپ و علی دوستی و امیرمحمد دادگر در بخش اسکیت نفرات اعزامی به قطر هستند.



هدایت تیم ملی تراپ کشورمان را نریمان نیکخو بر عهده دارد.