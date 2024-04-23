رفع معارضین مسکونی از مسیر پروژه آزادراه شهید شوشتری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیری، با تاکید بر اهمیت ترافیکی این آزادراه در هدایت ترافیک ترانزیتی به معابر برون شهری، به روند تسریع در انجام توافقات و تملک معارضین این پروژه اشاره کرد و گفت: با تلاش همکارانم و نیز حمایت‌های سازمان املاک و معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران خوشبختانه این روند تسریع یافت.

وی افزود: به همین سبب از ابتدای سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۶ معارض تجاری و مسکونی در مسیر آزادراه شهید شوشتری در ناحیه ۶ منطقه ۱۵ تملک و آزادسازی شد.

شیری در ادامه به تملک و آزادسازی آخرین املاک معارض این پروژه اشاره کرد و گفت: یک ملک با عرصه ۱۳۲ مترمربع با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تملک و آزادسازی شد، همچنین برای آخرین معارض مسکونی این پروژه مجوز اعمال ماده ۹ از شورای شهر اخذ و پس از ارجاع به دادستانی و طی مراحل قانونی نظر کارشناسی دریافت و ابلاغ و در انتظار اجرای رأی است، که به محض ابلاغ دستور، پرونده معارضین پروژه شهید شوشتری در منطقه ۱۵ بسته خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت کلان‌پروژه‌های عمرانی در شهر تهران خاطرنشان کرد: به جهت اهمیت بهره‌برداری هرچه سریع‌تر، آزادراه شهید شوشتری رفع معارضین این پروژه با همت مضاعف و پیگیری ویژه مدیریت شهری منطقه در دستور کار قرار گرفت.

شیری همچنین به تأثیرگذاری این پروژه در منطقه، اشاره کرد و گفت: آزادراه شهید شوشتری، بزرگراه امام رضا (ع)، آزادگان و شهید نجفی رستگار را به بزرگراه شهید یاسینی وصل می‌کند که با بهره برداری آن، بار ترافیکی بسیج و سه راه افسریه کاهش محسوسی خواهد داشت.