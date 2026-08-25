ماهیت تجاری زمین مانع حل مشکل مسکن است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آریایی‌نژاد عصر سه‌شنبه در همایش سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان اقتصادی و عمرانی و کنشگران حوزه زنان و خانواده استان همدان با حضور وزیر راه و شهرسازی ضمن تبریک هفته دولت و قدردانی از تلاش دولتمردان، اظهار کرد: همه مسئولان درصدد گره‌گشایی از مشکلات مردم هستند و باید از ظرفیت‌های موجود برای حل مسائل اساسی جامعه بهره گرفت.

وی با اشاره به مسئله مسکن، افزود: ضروری است زمین از وضعیت کنونی به‌عنوان کالایی تجاری و سودآور خارج شود چراکه بسیاری از مردم در شرایط فعلی توان تأمین مسکن را ندارند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید موانع پیش‌روی ازدواج جوانان برداشته شود و در حوزه مسکن نیز برنامه‌ای جدی، عملیاتی و اثرگذار دنبال شود.

آریایی‌نژاد با بیان اینکه مسئله مسکن فقط با ساخت واحدهای مسکونی حل نمی‌شود، تصریح کرد: مادامی که زمین ماهیت تجاری و سودآور داشته باشد مشکل خانه‌دار شدن مردم پابرجا خواهد ماند، از این‌رو باید برای کنترل قیمت زمین و تسهیل دسترسی مردم به مسکن تدابیر اساسی اتخاذ شود.

وی خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: انتظار ویژه‌ای از وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و با توجه به تجربه و ظرفیت‌های موجود امید است اقداماتی انجام شود تا مردم در مدت زمان کوتاه‌تری بتوانند صاحب‌خانه شوند.

نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف اجاره‌بها می‌شود و باید با اتخاذ سیاست‌های موثر زمینه کاهش فشار هزینه‌های مسکن و خانه‌دار شدن جوانان فراهم شود.

آریایی‌نژاد تامین مسکن را یکی از عوامل موثر در تسهیل ازدواج، فرزندآوری و افزایش جمعیت دانست و گفت: حل مسئله مسکن می‌تواند نقش مهمی در کاهش موانع تشکیل خانواده و حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت داشته باشد.

بهره‌گیری از ظرفیت خیران برای تامین آورده مددجویان در طرح نهضت ملی مسکن

مدیرکل کمیته امداد استان همدان در ادامه با اشاره به رویکرد حمایتی مدیریت استان اظهار کرد: یکی از اقدامات ارزشمند و ابتکاری استاندار همدان طرح موضوع حمایت از تامین آورده مددجویان در جلسات هفتگی شورای تأمین مسکن استان است.

سید حسن نعمتی افزود: براساس این رویکرد به کمیته امداد و بهزیستی تکلیف شده است تا در راستای یاری‌رسانی به مددجویان ثبت‌نام‌کننده در طرح نهضت ملی مسکن از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و نیکوکاران بهره‌گیری شود.

مدیرکل کمیته امداد استان همدان با تاکید بر اینکه اقدامات حمایتی در این حوزه پیش از آغاز رسمی پویش نیز در جریان بوده است، خاطرنشان کرد: تاکنون تفاهم‌نامه‌ای با یکی از شرکت‌ها برای حمایت از ۱۰۰ واحد مسکونی منعقد شده که در آن مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای هر خانوار در نظر گرفته شده است. همچنین پیگیری برای جذب ۲۰ میلیارد تومان کمک از یکی از شرکت‌های بزرگ ملی در حال انجام است که تحقق آن گامی مهم در خانه‌دار شدن خانواده‌های نیازمند خواهد بود.