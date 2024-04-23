به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی در ادامه برنامه‌های دومین روز سفر خود به پاکستان بعد از ظهر امروز سه‌شنبه به وقت محلی از شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب، به شهر کراچی مرکز ایالت سند و بزرگترین شهر و پایتخت اقتصادی پاکستان سفر کرد.

«سید مراد علیشاه» سروزیر ایالت سند و «محمدکامران خان تسوری» استاندار با حضور در فرودگاه کراچی ضمن استقبال از رییس جمهور ایران با دکتر سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کردند.

رییسی در این دیدار با بیان اینکه توسعه همکاری با کشورهای همسایه و مسلمان بویژه کشور دوست و برادر پاکستان جزو اولویت‌های سیاست جمهوری اسلامی ایران است، به گفتگوهای خود با مقامات پاکستان در حوزه مختلفی اقتصادی، تجاری و انرژی اشاره کرد و افزود: امیدواریم توافقات حاصل شده در این سفر با پیگیری مقامات دو طرف هر چه سریع‌تر اجرایی و عملیاتی شود.

«سید مراد علیشاه» سروزیر ایالت سند و «محمدکامران خان تسوری» استاندار نیز در این دیدار ضمن ابراز خوشحالی از انتخاب کراچی به عنوان یکی از مقاصد سفر رئیس جمهور به پاکستان، روابط دو کشور را فراتر از روابط دیپلماتیک متعارف و متکی بر علائق قلبی و اشتراکات فرهنگی و تاریخی عمیق توصیف و تصریح کردند همه تلاش خود را برای تسهیل و تسریع در گسترش مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی با ایران به کار خواهند گرفت.

وی همچنین پاسخ مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران برای تنبیه رژیم صهیونیستی را باعث خوشحالی و ارتقای عزت و عظمت جهان اسلام دانستند و تاکید کردند که این اقدام مایه افتخار همه مسلمانان جهان شد.