به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا علیمی با اشاره به عملکرد مدیریت بحران استان قزوین در پیشگیری از سیلاب رودخانهها تصریح کرد: استان قزوین دارای حدود ۲ هزار و ۷۵۰ کیلومتر رودخانه اصلی در ۲ حوضه آبریز رودخانه شور و دریای خزر در سطح ۶ شهرستان است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ به منظور پیشگیری از سیل، نقاط حادثهخیز سیلاب استان شناسایی و مشکلات آن بررسی شد، همچنین اقدامات متعددی در راستای ساماندهی و لایروبی رودخانهها و مسیلها، پاکسازی دهانه پلها و بازگشایی مسیرهای عبور سیلاب در سطح کلیه شهرستانهای استان انجام شد.
علیمی اظهار کرد: در همین راستا و به منظور شناسایی تصرفات در بستر و حریم رودخانهها به صورت مستمر پایش صورت گرفت و به منظور رفع تصرفات، گروه گشت و بازرسی تشکیل و برای متخلفان اخطاریه صادر شد، همچنین پیگیری طرح شکایت در مراجع قضائی و در نهایت اخذ احکام و یا دستورات قضائی جهت رفع تصرفات در این زمینه صورت گرفت.
وی بیان کرد: با همکاری شرکت آب منطقهای و سایر دستگاهها از جمله اداره کل راهداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، فرمانداریها شهرداریها و دهیاریها لایروبی رودخانهها و پاکسازی پلها در ۴۲ کیلومتر از رودخانههای استان صورت گرفت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین اظهار کرد: انجام پروژههای آبخیزداری در بالادست رودخانهها و پروژههای مهندسی رودخانه شامل دیوارهسازی رودخانهها، سازههای کنترل سیلاب رودخانه در سطح شهرستانها، لایروبی رودخانههای شهر قزوین، لایروبی رودخانههای مرکز شهرستانها، کنترل سیلاب روستاهای نوآباد و شهید آباد آوج، دیواره سازی رودخانههای الموت در روستاهای هرانک و کشکدست، بازگشایی مسیر رودخانه مالیآباد آبیک، لایروبی رودخانههای الموت و انجام مطالعات رودخانهها از دیگر اقدامات صورت گرفته در این حوزه است.
وی افزود :۷۱ مورد بازید مشترک جهت شناسایی، پایش و بازبینی نقاط حادثهخیز و سازههای تقاطعی رودخانهها، ۱۸ مورد بازید به منظور کنترل مکانهای دفع و تخلیه پسماند، معرفی افراد خاطی در حوزه تخلیه زباله و نخاله به محیط زیست به صورت مستمر، برگزاری جلسات توجیهی برای دهیاران و شهرداران نیز از در این راستا انجام گرفته است.
علیمی یادآور شد: در سال ۱۴۰۰ لایروبی رودخانهها در ۲۶ کیلومتر اجرا شده بود که این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۲۴ کیلومتر و در سال گذشته به ۴۲ کیلومتر رسیده است، در نتیجه این اقدامات میزان تلفات ناشی از سیل در سال ۱۴۰۲ به عدد صفر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به مقادیر بارش سال زراعی استان قزوین، تصریح کرد: میزان بارش سال زراعی استان در سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، ۱۷۰ میلی لیتر است که این میزان تا پایان ۲۴ فروردین ماه سال جاری به ۱۸۰.۱ میلی متر رسیده است، در این میان شهرستان آوج با میزان ۲۲۹.۳ میلی لیتر بیشترین میزان بارش و شهرستان تاکستان با میزان بارش ۱۴۱.۲ میلیلیتر کمترین بارش را به خود اختصاص داده است.
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