برخلاف ادعای نتانیاهو، ما به پیروزی نزدیک نیستیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، خبرنگار سرشناس اسرائیلی گفته است که ما آنگونه که نتانیاهو ادعا میکند به پیروزی نزدیک نیستیم!
«الموگ بوکر»، خبرنگار شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این ارتبا تاکید کرد: داستان حقیقی این روزهای نوار غزه این است که ما آنگونه که نتانیاهو میخواهد ادعا کند، به پیروزی نزدیک نیستیم.
با وجود گذشت ۲۰۰ روز از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی عملیاتهای مقاومت فلسطین علیه نظامیان، جنگافزارها و شهرکهای صهیونیستی ادامه دارد.
گردانهای «ابو علی مصطفی» اعلام کرد که مبارزان این گردانهای در پاسخ به جنایتهای اشغالگران علیه ملت فلسطین نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق «جبالیا» و اطراف «نتساریم» با خمپاره سنگین هدف قرار دادهاند.
گردانهای «شهدا الاقصی» نیز تاکید کرد که مبارزان این گردانها جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق گورستان شرقی واقع در شمال نوار غزه هدف حمله خمپارهای قرار دادهاند.
نیروهای «شهید عمر القاسم» نیز اعلام کرد که ظهر امروز شهرک صهیونیستی «نیر عام» واقع در اطراف نوار غزه را با موشکهای سنگین هدف قرار داده است.
علاوه بر این ظهر امروز گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که شهرکهای صهیونیستنشین سدیروت و نیرعام و چند شهرک دیگر را در مجاورت نوار غزه در پاسخ به جنایتهای رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه ملت فلسطین، موشکباران کرده است.
رسانههای رژیم صهیونیستی نیز از به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک اشغالی سدیروت در مجاورت نوار غزه خبر دادند.
این رسانهها اذعان کردند که سدیروت و مناطق اطراف آن هدف حملههای موشکی از شمال نوار غزه قرار گرفته و پس از این حملات صدای دستکم سه انفجار شنیده شده است.
در جبهه شمال نیز، حزب الله لبنان اعلام کرد شهرک مرگلیوت در شمال فلسطین اشغالی را با دهها موشک کاتیوشا هدف حمله قرار داده است.
در همین ارتباط مقاومت اسلامی حزب الله اعلام کرد که در واکنش به کشتار حنین، شهرک «مارگلیوت» با دهها موشک کاتیوشا هدف قرار گرفت.
مقاومت اسلامی حزب الله همچنین اعلام کرد که سربازان دشمن اسرائیلی در شهرک المناره در ساختمانی که در آن مستقر بودند، هدف گرفته شدند.
رسانههای نظامی در مقاومت اسلامی لبنان اعلام کردهاند که تا کنون ۱۹۹۸ عملیات در جبهههای پشتیبانی لبنان، یمن و عراق طی ۲۰۰ روز انجام شده است.
پیشتر نیز حزبالله لبنان با صدور بیانیههایی از حملههای جدید خود علیه نظامیان و مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمینهای اشغالی خبر داده بود.
اداره اطلاعرسانی جنگی حزبالله لبنان در این بیانیه تاکید کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۲:۳۵ عصر امروز سهشنبه بیستوسوم آوریل ۲۰۲۴ تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی را در اطراف موضع العاصی با تسلیحات مناسب هدف گرفتند و آن را به صورت مستقیم مورد اصابت قرار دادند.
همچنین در بیانیه دیگر حزبالله لبنان آمده است: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۴:۱۰ عصر امروز سهشنبه بیستوسوم آوریل ۲۰۲۴ موضع الرادار در مزارع اشغالی شبعا را با تسلیحات موشکی هدف گرفتند و آن را به صورت مستقیم مورد اصابت قرار دادند.
علاوه بر این موضع صهیونیستی «رویسات العلم» واقع در تپههای اشغالی کفرشوبا نیز از سوی حزبالله لبنان هدف حمله موشکی قرار گرفت.
همچنین نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در منطقههای اشغالی «حرش رامیم» و «تله الکرنتینا» واقع در شمال سرزمینهای اشغالی از سوی حزبالله لبنان با گلولههای توپخانه هدف قرار گرفتند.
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