به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، با وجود گذشت ۲۰۰ روز از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی عملیات‌های مقاومت فلسطین علیه نظامیان، جنگ‌افزارها و شهرک‌های صهیونیستی ادامه دارد.

گردان‌های «ابو علی مصطفی» اعلام کرد که مبارزان این گردان‌های در پاسخ به جنایت‌های اشغالگران علیه ملت فلسطین نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق «جبالیا» و اطراف «نتساریم» با خمپاره سنگین هدف قرار داده‌اند.

گردان‌های «شهدا الاقصی» نیز تاکید کرد که مبارزان این گردان‌ها جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق گورستان شرقی واقع در شمال نوار غزه هدف حمله خمپاره‌ای قرار داده‌اند.

نیروهای «شهید عمر القاسم» نیز اعلام کرد که ظهر امروز شهرک صهیونیستی «نیر عام» واقع در اطراف نوار غزه را با موشک‌های سنگین هدف قرار داده است.

علاوه بر این ظهر امروز گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که شهرک‌های صهیونیست‌نشین سدیروت و نیرعام و چند شهرک دیگر را در مجاورت نوار غزه در پاسخ به جنایت‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه ملت فلسطین، موشک‌باران کرده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز از به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک اشغالی سدیروت در مجاورت نوار غزه خبر دادند.

این رسانه‌ها اذعان کردند که سدیروت و مناطق اطراف آن هدف حمله‌های موشکی از شمال نوار غزه قرار گرفته و پس از این حملات صدای دست‌کم سه انفجار شنیده شده است.