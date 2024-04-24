آمریکا ممنوعیت تیک تاک را در سنا تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اکنون لایحه مذکور به رییس جمهور ارسال می شود تا آن را امضا کند.

در پی نگرانی ها درباره امکان دسترسی چین به داده های شهروندان آمریکایی یا نظارت بر آنها از طریق تیک تاک، لایحه مذکور روز شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. این در حالی است که پیش از آن و چهارشنبه هفته گذشته بایدن اعلام کرده بود چنین لایحه ای را امضا می کند تا به قانون تبدیل شود.

سناتور مارک روبیو عضو کمیته اطلاعات سنا در این باره می گوید: ما سال ها به حزب کمونیست چین اجازه دادیم کنترل یکی از محبوب ترین اپلیکیشن های آمریکا را در اختیار داشته باشند، این یک کوته نظری خطرناک است. قانون جدید مالک چینی اپ را وادار می کند آن را بفروشد. چنین اقدامی برای آمریکا مناسب است.

این قانون به بایت دنس ۲۷۰ روز مهلت می دهد تا تیک تاک را رها کند.

تیک تاک که مدعی است هیچ گونه اطلاعاتی را با دولت چین به اشتراک نگذاشته، معتقد است قانون جدید به ممنوعیتی منجر می شود که آزادی بیان کاربران آمریکایی را نقض می کند.

در سال ۲۰۲۰ میلادی تلاش دونالد ترامپ رییس جمهور وقت آمریکا برای مسدودسازی تیک تاک و پیامرسان وی چت در این کشور با ممانعت دادگاه ها روبرو شد. اما قانون جدید احتمالا به دولت بایدن اجازه می دهد در صورتیکه بایت دنس تیک تاک را رها نکند، اپ را مسدود سازد. چنین اقدامی ابزارهایی را برای ممنوعیت یا فروش اپ های خارجی در اختیار کاخ سفید قرار می دهد.