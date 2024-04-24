به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات زون آسیا آخرین مرحله رقابت های گزینشی المپیک در قاره آسیا به حساب می آید که با حضور نمایندگان کشورهای مختلف در فجیره امارات برگزار می شود.

شمشیربازی ایران ۵ نماینده اعزامی به این رقابت ها خواهد داشت. این شمشیربازان در اسلحه های اپه و فلوره مردان و بانوان و سابر بانوان با حریفان خود رقابت خواهند کرد.

اسامی شمشیربازان اعزامی به رقابت های انتخابی زون آسیا به این شرح است:

* اسلحه فلوره مردان: علی امینی

* اسلحه فلوره بانوان: زهرا کارگر



* اسلحه اپه مردان: محمد اسماعیلی

* اسلحه اپه بانوان: ریحانه رضایی



* اسلحه سابر بانوان: نجمه سازنچیان

رقابت های شمشیربازی انتخابی زون آسیا طی روزهای ۸ و ۹ اردیبهشت برگزار می شود. قهرمان مسابقات در هر بخش صاحب سهمیه خواهد شد.

برنامه دیدارهای رقابت های شمشیربازی انتخابی زون آسیا به این شرح است:

شنبه ۸ اردیبهشت

* اسلحه اپه مردان، اسلحه فلوره بانوان، اسلحه سابر مردان

یکشنبه ۹ اردیبهشت

* اسلحه اپه بانوان، اسلحه فلوره مردان، اسلحه سابر بانوان

شمشیربازی ایران در اسلحه سابر مردان سهمیه تیمی لازم برای حضور در بازی های المپیک را به دست آورده است. به واسطه این سهمیه، ایران در بخش انفرادی المپیک هم سه نماینده خواهد داشت.

سهمیه تیمی شمشیربازی تنها سهمیه تیمی است که تا به امروز ورزش ایران برای بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس کسب کرده است.