«آپولو» از آمریکا جایزه گرفت/ مسعود فروتن «همسر» را شنیدنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «آپولو» به‌ نویسندگی و کارگردانی فرزاد رنجبر و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران-دفتر سمنان و امیر طالب بیدختی در پنجمین حضور بین‌المللی خود در پنجاه و هفتمین جشنواره فیلم «ورلد فست هیوستون» در کشور آمریکا، در بخش دارک کمدی، موفق به دریافت جایزه رِمی شد.

جشنواره «هیوستون» از جمله مهم‌ترین و قدیمی‌ترین جشنواره‌های فیلم مستقل در آمریکای شمالی است که که در سال ۱۹۶۱ و درست پس از نیویورک و سانفرانسیسکو آغاز شد. بسیاری از بزرگان سینما اولین جوایز خود را از این جشنواره دریافت کرده‌اند. این جشنواره با شعار «ما برای داستان خوب و خوب روایت شده، ارزش قائل هستیم» و با هدف شناسایی و ارج‌نهادن به برتری خلاقانه برجسته در فیلم، اعتبار بخشیدن به توانایی‌های درخشان، ترویج گردشگری فرهنگی برای هیوستون، آموزش جوانان در هنرهای سینمایی، توسعه تولید فیلم در منطقه و افزودن به بافت فرهنگی غنی، هر سال برگزار می‌شود.

«آپولو» که درباره مصایب فیلم‌سازی آماتور است، پیش از این در جشنواره‌های بیگ واتر و جکسون ویل آمریکا، باکو، گلدن افرودیت قبرس و چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران حضور داشته است.

فرزام رنجبر، صفورا خوش‌طینت، مجید چنگیزیان، صمد آذرخش، محمد کاشیان، محمدرضا کاظمی، صحراالسادات میرعمادی، داوودرضا داش‌محمدی، ساجده رجبی، قاسم عابدی، محمدحسین ابراهیمی و محمد خورشیدی، بازیگران این فیلم هستند.

فهرست عوامل «آپولو» عبارتند از: نویسنده و کارگردان: فرزاد رنجبر، مدیر فیلم‌برداری: مجید یزدانی، تدوین: شاهین حق‌شعار، مدیر تولید: صمد آذرخش، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: امیرحسین دیابی، طراح صحنه و لباس: هما ترابیان، صدابردار: سیدرضا حسینی‌نیا، صداگذار: حامد حسین‌زاده، طراح لوگو و پوستر: محمد پهلوان، طراح چهره‌پردازی: عبدالله صفدری، گروه کارگردانی: الهه برهانی، منشی صحنه: فروغ لسانی، عکاس: حمید خدایی، گروه فیلم‌برداری: بهنام قاسمی، غزل اسدزاده، علی ترابی، حسین ملک‌محمدی و علی رضایی‌راد، گروه تولید: حمید خلفی، فیاض صادقی، مهدی کوکبی و داوودرضا داش‌محمدی، گروه صحنه و لباس: مجید بهرامی‌نسب و یلداسادات وزیری، گروه صدا: علی امینی.

نسخه ویژه نابینایان «همسر» با صدای مسعود فروتن منتشر می‌شود

گروه سوینا، نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی «همسر» ساخته مهدی فخیم‌زاده را پنجشنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۳ در چارچوب برنامه فیلمخانه منتشر می‌کند.

این فیلم روز پنجشنبه ساعت ۱۹ از طریق سایت این گروه در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد. نظارت متن و ضبط این برنامه به عهده کیوان کثیریان بوده و متن روایت آن را محدثه واعظی‌پور نوشته است. این برنامه در استودیو شهر صدای پارسیان با صدابرداری رامتین ناهید ضبط شده و مرجان طبسی آن را میکس و تدوین کرده است.

علاقمندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سوینا به فایل صوتی فیلم‌های سینمایی توضیح‌دار دسترسی داشته باشند.