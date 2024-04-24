به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «لان» به نویسندگی و کارگردانی محمود اریب و تهیه کنندگی سیدمصطفی قاسمی‌پور، به عنوان نماینده سینمای کوتاه ایران به بخش رسمی مسابقه هشتمین دوره جشنواره فیلم‌های ژانر وحشت «پاناما» Panama Horror Film Festival راه یافت.

این جشنواره از تاریخ ۲۵ تا ۲۸ آوریل در موزه هنرهای معاصر پاناما برگزار خواهد شد و مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به برندگان ملی و بین‌المللی این فستیوال در روز جمعه ۲۸ آوریل برگزار می‌شود.

فستیوال فیلم‌های ترسناک پاناما، تنها جشنواره‌ای بین‌المللی و مستقل در آمریکای مرکزی و در کشور پاناما با ژانر سینمای وحشت و کالت است که هر ساله در فصل بهار در پاناما برگزار می‌شود و عاشقان سینمای دلهره و وحشت را به خود جذب می‌کند.

«سول مورنو» دبیر فستیوال درباره این جشنواره می‌گوید: این جشنواره محلی برای نمایش آثار جدید از فیلم‌های کالت، وحشتناک و دلهره‌آور است. مخاطبان ما تشنه روایت‌هایی متفاوت از زندگی معمولی هستند، آن‌ها به دنبال داستان‌هایی خلاق و ترسناک هستند، البته لذت بردن از صحنه‌های وحشتناک کمیک را نیز بسیار دوست دارند. این جشنواره جایی است برای عاشقان سینمای کالت و دوستداران سینمای وحشت از سراسر جهان. فیلم کوتاه لان- The SUNK در ژانر فیلم کوتاه هیجانی تهیه شده است.

در خلاصه داستان این فیلم این‌طور آمده است: هر چیزی آن‌طوری که فکر می‌کنید نخواهد بود! باید در پشت هر پیچ منتظر اتفاقی بود، معمولاً در ساده‌ترین مکان‌ها مهم‌ترین اتفاقات رخ می‌دهند.

پیش از این فیلم کوتاه «لان» برگزیده فستیوال فیلم «تری‌فاینگ» تایلند، برنده جایزه ویژه هیأت داوران فستیوال فیلم‌های ترسناک هالیوود ایالات متحده، برگزیده فستیوال فیلم کوتاه ایدفا و برگزیده فستیوال فیلم کوتاه تایگا در روسیه شده بود.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمود اریب، تهیه‌کننده: «مهیار قاسمی‌پور»، مدیر فیلمبرداری: «حسین بدر طالعی»، مدیر تولید و صحنه: «فاطمه مهدی‌پور»، تدوین: «حامد اریب»، دستیار کارگردان: «مجتبی راسخ نژاد»، دستیار تهیه: «پرهام کاظمی»، صدابردار: «احمدرضا محمدی»، روابط عمومی: «نینا پنجه‌ای»، طراح لوگو: «بابک عاطفی»، لوگوموشن: «مبین آویژگان»، بازیگر:» «قاسم دباغچیان»، پخش بین‌الملل: «سیکا فیلم»

گفتنی است؛ این فیلم کوتاه در ژانر هیجانی-ترسناک تولید شده و مدت زمان این فیلم ۵ دقیقه است.