به گزارش خبرگزاری مهر، شایسته مراد زاده معاون وزیر حمل و نقل تاجیکستان در دیدار با علیاکبر صفای مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بر علاقهمندی دولت این کشور برای سرمایهگذاری لجستیکی در بندر چابهار تاکید کرد.
معاون وزیر حمل و نقل تاجیکستان در این نشست افزود: روابط دو جانبه تجاری و اقتصادی بین تهران و دوشنبه در سطح خوبی قرار دارد.
وی با اشاره به سوابق تاریخی و فرهنگی مشترک بین ایران و تاجیکستان، اظهار داشت: در ۲ سال گذشته سطح روابط اقتصادی و جابهجایی کالا بین دو کشور رو به رشد بوده و افزایش یافته است.
مراد زاده همچنین از علاقه تاجیکستان برای ساخت محوطه لجستیکی در بندر چابهار خبر داد.
اهتمام دولت سیزدهم برای توسعه روابط تجاری با کشورهای فارسی زبان
در این دیدار همچنین علیاکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز با اشاره اهتمام دولت سیزدهم برای توسعه همکاریهای اقتصادی و بازرگانی با کشورهای همسایه به ویژه با کشورهای فارسی زبان، تاکید کرد: رویکرد تهران در توسعه همکاریهای حملونقلی و ترانزیتی با کشورهای همسایه، منافع برد- برد و اشتراکی برای همه فعالان اقتصادی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مطابق برنامهریزی انجام شده و اهتمام وزیر راه و شهرسازی ایران برای اتصال بندر چابهار به راهآهن سراسری کشور در یک سال آینده، تاکید کرد: با حضور دولت هند و سرمایهگذاری یک شرکت هندی در بندر چابهار، علاوه بر ارتقای ظرفیتهای زیرساختی و تجهیزاتی این بندر، عملکرد تخلیه و بارگیری بندر چابهار نیز به بیش از پنج میلیون تن افزایش یافته است.
صفایی با بیان اینکه آینده تجاری و بازرگانی بسیار خوبی در انتظار بندر چابهار است، افزود: هم اکنون کشتیهای لاینر به صورت مستقیم از هند و چین در بندر شهید بهشتی چابهار پهلوگیری میکنند.
وی با استقبال از سرمایهگذاری زیرساختی دولت و شرکتهای خصوصی مورد تأیید تاجیکستان در بندر چابهار برای ساخت محوطه لجستیکی در این بندر تاکید کرد: مدل اقتصادی و بازرگانی مد نظر دولت تاجیکستان، میزان و مدت قرارداد سرمایهگذاری این کشور در بندر اقیانوسی چابهار را تعیین خواهد کرد.
به گفته صفایی، سرمایهگذار تاجیکی این امکان را دارد با ساخت محوطه لجستیکی در بندر چابهار، از آن برای ترانزیت کالاهای کشورش و کالاهای سایر کشورها استفاده کند و از تسهیلات و تخفیفهای ترانزیتی بندر چابهار بهره ببرد.
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