جمهوری اسلامی آمادگی دارد در پیشرفت سریلانکا شریک شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور کشورمان در مراسم افتتاح پروژه چندمنظوره سد و نیروگاه «اومااویا» را که شاهکار مهندسان ایرانی در دل سریلانکاست، اظهار کرد: اجابت دعوت رئیس جمهور محترم سریلانکا و حضور در این کشور برای بهره برداری از نماد دوستی دو کشور برای من افتخار آمیز است.

وی افزود: آنچه از طرح بزرگ و چند منظوره سریلانکا مهم‌تر است تحقق اراده دو کشور و دو ملت است، که می‌خواهند رفاه و آسایش و بهتر زیستن را برای خود رقم بزنند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه تأمین مالی پروژه از سوی کشور سریلانکا و نیروی فنی و مهندسی از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، اظهار کرد: پیگیری این پروژه از سوی کشور دوست سریلانکا بود و انتقال علم و دانش ایرانی به سرزمین سریلانکا صورت گرفت.

وی ادامه داد: سد و طرح بزرگ اومااویا گرچه امروز به عنوان ابر پروژه بهره‌برداری می‌شود ولی آنچه مهم‌تر است همبستگی همدلی و همراهی دو کشور و ملت در آسیاست.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: جمهوری اسلامی با توانمندی فنی و مهندسی که از آن برخوردار است در بیش از ۲۰ کشور جهان طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ برق و آبی را اجرایی می‌کند.

آیت الله رئیسی ادامه داد: مغرب زمین می‌خواست القا کند که فقط دانش و تکنولوژی در اختیار آنهاست اما دستان توانای متخصصین و دانشمندان ایرانی امروز نه فقط در ایران بلکه در سراسر قاره آسیا و در کشورهای منطقه کارهای بزرگی را رقم زده و در حال رقم زدن است.

وی با بیان اینکه ما با کشورهای آسیایی و همسایه مستقل بنای توسعه مناسبات را داریم، اظهار کرد: ارتباط ایران و سریلانکا از جمله ارتباط با کشور آسیا و کشور همسو و مستقلی است که می‌تواند آینده درخشانی را برای دو کشور و دو ملت رقم بزند.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: دشمن نمی‌خواست ما پیشرفت کنیم اما ملت ما اراده کرد که پیشرفت کنیم؛ خواست و اراده ملت بزرگ ایران تحقق پیدا کرد و دشمن ناکام ماند.

وی خطاب به رئیس‌جمهور سریلانکا گفت: جمهوری اسلامی آمادگی دارد در پیشرفت کشور سریلانکا شریک شود و همه تجربیات خویش که نتیجه ۴۵ سال مجاهدت مردان و زنان ایرانی است را با شما به اشتراک بگذارد. ما آمادگی داریم در پروژه‌های بزرگ سریلانکا با صدور خدمات فنی و مهندسی ایران در پیشرفت کشور سریلانکا شرکت کنیم.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: با کشورهای آسیایی و کشورهای همسایه و کشورهای مستقل بنای توسعه مناسبات داریم و ارتباط ایران و سریلانکا از جمله ارتباط با کشورهای آسیایی همسو و مستقلی است که می‌تواند آینده درخشانی را برای دو کشور و دو ملت رقم بزند.

وی ادامه داد: من به صاحبان ادیان مختلف که در جلسه حضور دارند، مسلمانان، هندوها و همه صاحبان ادیان و جوانان سریلانکایی می‌گویم شما می‌توانید با اتکای به خداوند و با اعتماد به نفس و داشته‌هایی که خداوند مرحمت کرده راه پیشرفت را طی کنید.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: آنچه نظام سلطه به ملت‌ها القا می‌کنند این است که شما بدون حضور، دانش و مشارکت ما نمی‌توانید، این حرف القای استعماری - استکباری است و نظام سلطه از نظر ما مردود است. بدون تردید رفاه حال مردم سریلانکا رفاه حال مردم ما است زنده باد ایران، زنده باد سریلانکا.