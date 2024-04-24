توان فنی - مهندسی ایران در جهان شناخته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، "رانیل دیکره مسینکه" رئیس جمهور کشور سریلانکا در مراسم افتتاح پروژه چند منظوره اومااویا در جنوب شرق کشور سریلانکا که با حضور رئیس جمهور ایران و وزیر نیرو برگزار شد، ضمن قدردانی از دولت ایران و شرکت‌های مهندسی ایرانی به منظور اجرای این پروژه عظیم فنی – مهندسی صنعت آب و برق، گفت: دشواری‌ها و چالش‌های بسیاری در مسیر پیشبرد و عملیاتی کردن این پروژه عظیم در سریلانکا وجود داشت اما به همت مهندسان ایرانی با وجود همه این محدودیت‌ها، در نهایت پروژه بزرگ و چند منظوره اومااویا نهایی و به مرحله اجرا رسید.

وی در ادامه به تمدن کهن و باستانی دو کشور ایران و سریلانکا اشاره کرد و افزود: خوشبختانه امروز شاهد قرار گرفتن دو کشور دارای تمدن کهن و سیستم‌های آبیاری باستانی به منظور همکاری در زمینه اجرای پروژه‌های مهندسی شده انتقال آب و تولید برق هستیم.

رئیس جمهور کشور سریلانکا یادآور شد: پیشبرد طرح‌های صنعت آب به منظور بهره‌برداری از منابع آبی موجود به نفع مردم ساکن در این منطقه خواهد بود و خوشبختانه در کنار اجرای پروژه بزرگ انتقال آب و نیز تولید و توزیع برق توسط متخصصان ایرانی، این دانش و تکنولوژی به مردم سرزمین سریلانکا منتقل شد.

به گفته وی، بی تردید بدون همکاری ایران و انتقال توانمندی و تکنولوژی مهندسان ایرانی انجام این پروژه بزرگ و انتقال آب به مناطق دارای بحران و تنش آبی سریلانکا غیرممکن بود.

دیکره مسینکه در ادامه با تاکید بر اینکه مهارت‌ها و تکنولوژی فنی - مهندسی ایران در جهان شناخته شده است، اظهار کرد: ایران نمونه کشوری است که موفق شد تکنولوژی و دانش فنی را در همه حوزه‌ها با خوداتکایی ایجاد کند، ارتقا دهد و پیشرفت‌های چشمگیری را در این مسیر کسب کند.

وی یادآور شد: ایران و سریلانکا به عنوان دو کشور جنوب آسیا در صدد کسب هویت و استقلال خودشان هستند و بی‌تردید اجرای پروژه‌هایی در سایه همکاری‌های مشترک بین دو کشور، رویکرد این کشورها را در تحققق استقلال هویتشان تقویت می‌کند.

رئیس جمهور کشور سریلانکا خاطرنشان کرد: به واسطه اجرای پروژه بزرگ و چند منظور اومااویا، ایران توانست با بهره‌مندی از ظرفیت و توان متخصصان خود، از طریق سدسازی آب را به منطقه خشک انتقال دهد که با نعمات فراوانی برای آیندگان نیز همراه خواهد شد.

