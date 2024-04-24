  1. استانها
  2. کردستان
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۱۸

رییس پارک علم و فناوری کردستان:

نوآوری باید در شرکت‌های فناوری اطلاعات دنبال شود

نوآوری باید در شرکت‌های فناوری اطلاعات دنبال شود

سنندج_رییس پارک علم و فناوری کردستان گفت: شرکت‌های دانش بنیان باید نوآوری را اولویت کارهای خود قرار دهند و کارهای خلاقانه ایجاد کنند تا به پیشرفت دست یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک سوری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع فعالان ict کردستان که با حضور معاون وزیر ارتباطات در پارک علم و فناوری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: حدود ۶۰ شرکت استان از خانواده ارتباطات و فناوری اطلاعات است و شرکت‌هایی که در این زمینه کار می‌کنند باید بتوانند ماحصل دستاوردهای خود را به صنعت، عملیات و ورود محصولات فیزیکی در استان تزریق کنند.

وی بیان کرد: تولید نرم افزار در استان خوب است اما باید کارهای شرکت‌های فناوری اطلاعات در حوزه صنعت کاربرد خود را نشان دهد و به افزایش محصول و تولید خدمات منجر شود.

سوری خاطرنشان کرد: روزانه پیگیر بهبود فیزیکی زیرساخت‌های فیزیکی که بیشتر تأمین مکان است هستیم و تلاش خود را در این راستا بکار می بریم.

وی کمبود تسهیلات، حمایت مالی و سایر مشکلات مطرح شده توسط شرکت‌های فناوری اطلاعات در این جلسه را درست دانست و بیان کرد: باید شرکت‌ها نوآوری و خلاقیت به خرج دهند تا کارهای خلاقانه داشته باشند.

رئیس پارک علم و فناوری کردستان عنوان کرد: ماهیت نوآوری در کار شرکت‌های فناوری باید دنبال شود و فکرهای متفاوت ارائه شود تا شاهد پیشرفت این شرکت‌ها در استان باشیم.

سوری اضافه کرد: افزایش امکانات و کاهش مشکلات هدف ماست و پیگیر این موارد در استان هستیم.

کد مطلب 6087574

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها