به گزارش خبرنگار مهر، بابک سوری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع فعالان ict کردستان که با حضور معاون وزیر ارتباطات در پارک علم و فناوری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: حدود ۶۰ شرکت استان از خانواده ارتباطات و فناوری اطلاعات است و شرکت‌هایی که در این زمینه کار می‌کنند باید بتوانند ماحصل دستاوردهای خود را به صنعت، عملیات و ورود محصولات فیزیکی در استان تزریق کنند.

وی بیان کرد: تولید نرم افزار در استان خوب است اما باید کارهای شرکت‌های فناوری اطلاعات در حوزه صنعت کاربرد خود را نشان دهد و به افزایش محصول و تولید خدمات منجر شود.

سوری خاطرنشان کرد: روزانه پیگیر بهبود فیزیکی زیرساخت‌های فیزیکی که بیشتر تأمین مکان است هستیم و تلاش خود را در این راستا بکار می بریم.

وی کمبود تسهیلات، حمایت مالی و سایر مشکلات مطرح شده توسط شرکت‌های فناوری اطلاعات در این جلسه را درست دانست و بیان کرد: باید شرکت‌ها نوآوری و خلاقیت به خرج دهند تا کارهای خلاقانه داشته باشند.

رئیس پارک علم و فناوری کردستان عنوان کرد: ماهیت نوآوری در کار شرکت‌های فناوری باید دنبال شود و فکرهای متفاوت ارائه شود تا شاهد پیشرفت این شرکت‌ها در استان باشیم.

سوری اضافه کرد: افزایش امکانات و کاهش مشکلات هدف ماست و پیگیر این موارد در استان هستیم.