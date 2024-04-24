به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ارسطوزاده ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه ششمین نشست تخصصی گردشگری مقاومت با محوریت استان خوزستان تصریح کرد: امروزه آسایش و امنیت کشور، حاصل جان‌فشانی شهیدان است و بر این اساس گردشگری مقاومت یکی از راه‌های معرفی و نگهداشت یاد و خاطره شهدا به شمار می‌رود؛ بنابراین یاد و خاطره عزیزانی که در راه مقاومت جان سپرده‌اند، راهبردی برای ادامه مسیر این شهدا را در حوزه گردشگری مقاومت است.

وی اظهار کرد: قریب به ۲۰۰ هزار شهید در جنگ تحمیلی در دفاع از کشور جان خود را از دست دادند و حدود ۱۲۷ شهر در معرض حملات هوایی و موشکی قرار گرفته‌اند. ۴۲ درصد از این حملات به شهرهای خوزستان بود و ۴۰ درصد از شهدا و مجروحان جنگ خوزستانی بودند.

ارسطوزاده افزود: استان خوزستان نقش مهمی در جنگ دفاع مقدس داشته به صورتی که کوچک‌ترین شهید، با ۱۲ روز سن و مسن‌ترین شهید آن صد سال سن است. در حال حاضر در این استان ۲۲ یادمان برای گرامیداشت شهدا وجود دارد.

وی در خصوص توسعه یادمان‌ها و آثار دفاع مقدس در خوزستان تأکید کرد: در حال حاضر ۲۲ یادمان مرتبط با دوران دفاع مقدس در استان وجود دارد که هر یک از این یادمان‌ها به مناطق مشخصی از استان مرتبط و برای ماندگاری و یادآوری این رویدادها برای عموم مردم است.

ارسطوزاده تصریح کرد: نقطه به نقطه شهر آبادان و خرمشهر و همچنین مناطق اطراف آن روایتگر رویدادها و عملیات دوران دفاع مقدس است و این پتانسیل وجود دارد که در هر کدام از این نقاط یادمان‌های متعددی ساخته شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: برنامه دقیقی برای ثبت و نگاشت یادمان‌ها در دست تهیه است که این اقدام‌ها بعد از تکمیل پرونده‌های مربوطه رونمایی و معرفی می‌شود.

وی با اعلام اینکه تاکنون ۴۰ اثر دفاع مقدس در فهرست آثار ملی خوزستان به ثبت رسیده و ۱۰ پرونده دیگر از دوران دفاع مقدس نیز در حال آماده‌سازی است، گفت: در کنار برنامه‌های وسیع فرهنگی کاروان‌های راهیان نور و ستاد اربعین، یکی از محورهای اصلی این رویدادهای فرهنگی نقش و اهمیت استان خوزستان در گردشگری مقاومت است.