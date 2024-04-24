دستگاه های خدمات رسان کرمان برای مقابله با بحران سیل آماده باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی فداکار، ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان کرمان اظهار داشت: اطلاع رسانی کامل به فرمانداران و مدیران صورت گرفته است و از آنها می‌خواهیم آمادگی کامل را داشته باشند.

وی افزود: هر چند که در بعضی موارد به دلیل حجم بالای آب توان مدیریت بحران کم می‌شود اما باز هم باید با توجه به ویژگی هر نقطه تصمیمات خاص و شاخص گرفته شود.

استاندار کرمان، با بیان اینکه آمادگی کامل تمام دستگاه‌های خدمات رسان جهت مقابله با بحران لازم است تصریح کرد: اطلاع رسانی به مردم بسیار اهمیت دارد، زیرا یکی از دلایل موفقیت در سیل جنوب نیز همین مسئله آگاهی و کمک مردم بود.