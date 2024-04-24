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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۱۵

استاندارکرمان:

دستگاه های خدمات رسان کرمان برای مقابله با بحران سیل آماده باشند

دستگاه های خدمات رسان کرمان برای مقابله با بحران سیل آماده باشند

کرمان_استاندارکرمان گفت: آمادگی کامل تمام دستگاه‌های خدمات رسان جهت مقابله با بحران سیل لازم است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی فداکار، ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان کرمان اظهار داشت: اطلاع رسانی کامل به فرمانداران و مدیران صورت گرفته است و از آنها می‌خواهیم آمادگی کامل را داشته باشند.

وی افزود: هر چند که در بعضی موارد به دلیل حجم بالای آب توان مدیریت بحران کم می‌شود اما باز هم باید با توجه به ویژگی هر نقطه تصمیمات خاص و شاخص گرفته شود.

استاندار کرمان، با بیان اینکه آمادگی کامل تمام دستگاه‌های خدمات رسان جهت مقابله با بحران لازم است تصریح کرد: اطلاع رسانی به مردم بسیار اهمیت دارد، زیرا یکی از دلایل موفقیت در سیل جنوب نیز همین مسئله آگاهی و کمک مردم بود.

کد مطلب 6087789

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