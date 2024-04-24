دستگیری قاتل فراری جوان محلاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامیار چهری اظهار کرد: در نخستین روزهای فروردین ماه سال جاری، گزارشی از وقوع قتل جوانی ۲۲ ساله در یکی از روستاهای شهرستان محلات به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله مأموران انتظامی شهرستان محلات به همراه تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند و در روند بررسی‌های اولیه مشخص شد که جوان ۲۲ ساله بر اثر جراحات ناشی از ضربات شیء سخت به قتل رسیده است.

رئیس پلیس آگاهی استان مرکزی گفت: در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که فرد ضارب یکی از دوستان مقتول بوده است که بلافاصله بعد از ارتکاب قتل از محل متواری می‌شود که با شناسایی قاتل، بلافاصله تحقیقات تخصصی برای مشخص شدن مخفیگاه او آغاز شد.

سرهنگ چهری گفت: قاتل پس از گذشت چند روز و چندین بار جابجایی در مخفیگاه‌های مختلف توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان شناسایی و دستگیر شد.

وی با اشاره به تحقیقات تخصصی انجام شده توسط کارآگاهان گفت: متهم که مردی ۴۴ ساله است با اعتراف به قتل انگیزه خود را اختلافات شخصی عنوان کرد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان کرد: با تکمیل تحقیقات پلیس، قاتل برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.