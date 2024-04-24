رییس صداوسیما از پیگیری وضعیت اقتصادی توسط ساترا خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی امروز و در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر برخی حواشی و اظهارات مطرح شده در روزهای اخیر پیرامون وضعیت پرداختها در حوزه نمایش خانگی اظهار کرد: به طور کلی تنظیمگری در این حوزه شامل اقتصاد و وضعیت مالی پروژههای تولیدی هم میشود.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر علاوهبر وظیفه نظارت بر محتوای تولیدات نمایش خانگی، وظیفه تنظیمگری و نظارت بر فرایندهای اقتصادی این حوزه را نیز برعهده دارد.
رییس سازمان صداوسیما با اشاره به اینکه فرایندهای اقتصادی در حوزه نمایش خانگی باید به گونهای باشد که فعالان خرد در این حوزه هم بتوانند فعالیت کنند، گفت: ساترا در حال بررسی این موضوع است و نتایج بررسیهای ساترا و برنامههایش جهت اقدام لازم، ارایه خواهد شد.
جبلی همچنین درباره نحوه نظارت بر محتوای تولیدات نمایش خانگی عنوان کرد: با ریلگذاری قانونی درستی که انجام شده سازمان صداوسیما از طریق ساترا موظف به نظارت بر محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در حوزه نمایش خانگی است و فضای همکاری و تعامل نسبتاً خوبی بین تهیهکنندگان، سکوها و ساترا وجود دارد.
وی تأکید کرد که البته برای جلوگیری از تخلفات احتمالی باید آییننامهها و قوانین تکمیلی به کمک حوزه تنظیمگری بیایند و پیگیریها در این زمینه ادامه دارد.
رییس رسانه ملی درباره عملکرد رسانه ملی در پوشش خبری عملیات «وعده صادق» گفت: از لحظات اولیه شروع این عملیات و براساس آمادگیهای ایجاد شده و برنامهریزیهای قبلی و تقسیم وظایف میان حوزههای مختلف محتوایی سازمان، عملیات گسترده رسانهای پوشش جامع این عملیات غرورآفرین آغاز شد.
وی از پوشش زنده بیش از ۱۴ ساعته این عملیات سخن گفت و اظهار کرد: شبکههای مختلف صداوسیما، حوزه خبر و نیز شبکههای برونمرزی متناسب با وظایف تعریفشده به پوشش جامع تصویری، اطلاعاتی و تحلیلی این عملیات پرداختند که این روند تاکنون هم در برنامههای مختلف ادامه دارد.
جبلی پوشش عملیات «وعده صادق» و نیز اقدام فوری و مؤثر صداوسیما در پوشش حادثه صبح جمعه گذشته در اصفهان را مصداق روشن به دست گرفتن «روایت اول» در رویدادهای مهم دانست و گفت: آثار و نتایج این حضور فوری و مؤثر رسانه ملی مبتنی بر آمادگیهای قبلی، در جریانسازی و تأثیر بر افکار عمومی داخلی، منطقهای و بینالمللی و در درون رژیم صهیونیستی مشهود است.
نظر شما