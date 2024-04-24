عقب نشینی آمریکا از تحریم گردان «نتزاه یهودا »پس از فشار تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع صهیونیست به نقل از دو مقام آمریکایی اعلام کردند که واشنگتن پس از فشار تل آویو از تصمیم خود علیه گردان نتزاه یهودا عقب نشسته است.

بر اساس این گزارش، آمریکا در حال حاضر از تحریم ها علیه این گردان ارتش اشغالگر که جنایات زیادی علیه فلسطینی ها در کرانه باختری مرتکب شده است، منصرف شده است.

رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت گزارش داد: پس از فشار همه طیف های سیاسی اسرائیل، آمریکا از تحریم این گردان منصرف شده است.

این دو مقام صهیونیست اعلام کرد: ارزیابی معقول این است که ما توان قانع کردن آمریکاییها برای عدم اعمال این تحریم ها داریم.

مقام ارشد رژیم صهیونیستی گفت: علاوه بر فعالیت سیاسی اسرائیلی به نظر می رسد که آمریکاییها به شدت از واکنش های شدید در اسرائیل غافلگیر شده اند.

گفتنی است که از زمان شروع جنگ غزه آمریکا علاوه بر حمایت گسترده مالی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی در مجامع بین المللی نیز حامی تل آویو بوده است.