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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۰:۲۹

رقابت‌های دوومیدانی جوانان قهرمانی آسیا؛

سجاد آقایی راهی مرحله بعدی مسابقات شد

سجاد آقایی راهی مرحله بعدی مسابقات شد

سجاد آقایی به مرحله بعدی رقابت ماده ۴۰۰متر مسابقات دوومیدانی جوانان قهرمانی آسیا راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، در جریان برگزاری رقابت‌های دوومیدانی جوانان قهرمانی آسیا و در دور مقدماتی ماده ۴۰۰ متر سجاد آقایی نماینده کشورمان موفق شد با ثبت زمان ۴۷.۹۹ ثانیه ضمن کسب عنوان سوم در گروه خود راهی مرحله بعدی این مسابقات شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوومیدانی جوانان قهرمانی آسیا طی روزهای ۵الی۸اردیبهشت و با حضور ۴۳ کشور از قاره کهن به میزبانی شهر دبی برگزار می‌شود.

نازنین فاطمه عیدیان، ملیکا نوروزی، الناز موسایی، مانا حسینی، سجاد آقایی، مهدی هفت چشمه، محمد حسام مظفری، سجاد آقایی نمایندگان دوومیدانی ایران در این مسابقات هستند.

کد مطلب 6088106
فریبا جلیل خانی

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