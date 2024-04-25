واردات ۱۴۸ میلیون دلاری؛ سهم ۱۹ درصدی قهوه در بازار تجارت جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، میزان وزنی قهوه وارداتی در این مدت ۴۹ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸.۵۵ درصد افزایش داشته است.

براساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ کشورهای امارات متحده عربی، ویتنام، هند، اندونزی و اوگاندا ۵ کشور عمده طرف معامله واردات قهوه با ایران بودند ،۹۵ درصد از ارزش قهوه وارداتی به کشور از طریق ۵ کشور مذکور انجام گرفته است. در این میان کشور امارات متحده عربی با ۷۸ میلیون دلار، ۵۲.۸۹ درصد از سهم واردات قهوه ایران به لحاظ ارزشی را به خود اختصاص داد.

همچنین، تشریفات گمرکی حدود ۸۲ درصد از وزن و ارزش واردات قهوه از طریق گمرک شهید رجایی انجام گرفته است و پس از آن گمرکات مشهد، بوشهر، بندرلنگه و تهران در رده بعدی قرار گرفتند. در سال ۱۴۰۲ این میزان قهوه وارداتی از سوی ۱۲۱ شخص و شرکت انجام گرفته است. تجارت جهانی قهوه در سال ۲۰۲۲ به میزان ۴۵.۵ میلیارد دلار بوده که بزرگترین صادرکنندگان قهوه، کشورهای برزیل کلمبیا و ویتنام و بزرگترین واردکنندگان قهوه آمریکا، آلمان و بلژیک بودند.

لازم به ذکر است؛ سهم قهوه از تجارت جهانی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۹ صدم درصد از تجارت جهانی بوده است.