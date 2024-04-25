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۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۰۶

سرهنگ صادقی پور خبر داد؛

دستگیری سارق خودرو در کمتر از ۲۴ ساعت

دستگیری سارق خودرو در کمتر از ۲۴ ساعت

سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق خودرو با اقدام به موقع پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا صادقی پور سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: پیرو مراجعه یکی از شهروندان و اعلام سرقت یک دستگاه خودرو پراید که در موقعیت خیابان سبلان شمالی به وقوع پیوسته، تیم تجسس کلانتری ۱۰۶ نامجو به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از بررسی دوربین‌های مداربسته و بازبینی حوالی محل وقوع سرقت، مشخص گردید که فردی که خودرو را سرقت نموده ۳۴ ساله و سابقه دار و شناخته شده می‌باشد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با تحقیق و بررسی بیشتر، مخفیگاه سارق شناسایی شده و پس از کسب دستور قضائی، مأموران پلیس به محل اختفای متهم اعزام شدند.

وی افزود: نهایتاً سارق سابقه دار در مخفیگاه خود که محلی برای مصرف کنندگان مواد بوده، شناسایی و دستگیر شد.

سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهم به سه فقره سرقت در حوالی خیابان سبلان شمالی اعتراف کرده و برای تحقیقات بیشتر تحویل پایگاه پلیس آگاهی شد.

سرهنگ صادقی پور در آخر بیان داشت: شهروندان با رعایت هشدارهای پلیسی و ایمن نمودن خودروهای خود و عدم پارک خودرو در محل‌های تاریک و خلوت از وقوع این نوع سرقت‌ها جلوگیری کنند.

کد مطلب 6088576

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    نظرات

    • امیر IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
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      اوضاع خیلی بد شده نیروی انتظامی نصف این تلاسی که در جهت حجاب میکنه رو برای مبارزهبا سرقت میکرد قطعا وضعیت اینطوری نبود و بجای اب تو هاون کوبیدن ی کار مثبت میکرد
    • ایرانی RO ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
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      اگر فقط یک بند انگشت قطع می شد آمار سرقت ۹۰ درصد کاهش می یافت.
    • حامد IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
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      و بعد از چند روز هم آزاد خواهد شد!!

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