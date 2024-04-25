دستگیری سارق خودرو در کمتر از ۲۴ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا صادقی پور سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: پیرو مراجعه یکی از شهروندان و اعلام سرقت یک دستگاه خودرو پراید که در موقعیت خیابان سبلان شمالی به وقوع پیوسته، تیم تجسس کلانتری ۱۰۶ نامجو به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از بررسی دوربین‌های مداربسته و بازبینی حوالی محل وقوع سرقت، مشخص گردید که فردی که خودرو را سرقت نموده ۳۴ ساله و سابقه دار و شناخته شده می‌باشد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با تحقیق و بررسی بیشتر، مخفیگاه سارق شناسایی شده و پس از کسب دستور قضائی، مأموران پلیس به محل اختفای متهم اعزام شدند.

وی افزود: نهایتاً سارق سابقه دار در مخفیگاه خود که محلی برای مصرف کنندگان مواد بوده، شناسایی و دستگیر شد.

سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهم به سه فقره سرقت در حوالی خیابان سبلان شمالی اعتراف کرده و برای تحقیقات بیشتر تحویل پایگاه پلیس آگاهی شد.

سرهنگ صادقی پور در آخر بیان داشت: شهروندان با رعایت هشدارهای پلیسی و ایمن نمودن خودروهای خود و عدم پارک خودرو در محل‌های تاریک و خلوت از وقوع این نوع سرقت‌ها جلوگیری کنند.