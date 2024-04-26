‏‬زورآزمایی «شنبه» و «پنجشنبه» بر سر تعطیلی

خبرگزاری مهر، گروه مجله: هفته اول اردیبهشت ماه با تاریخ رند ۱/‏۲/‏۳ هم گذشت‬ و دومین ماه بهار آغاز شد. اردیبهشت برای بعضی شهرها باران‌های بهاری آورد و در برخی نقاط سیل و گرفتاری به همراه داشت، اما شهرهایی در کشور نیز از همین اواسط بهار، تابستان را تجربه می‌کنند. می‌توانید در این گزارش نگاهی اجمالی به مهم‌ترین وقایع این هفته بیندازید که هر کدام از آنها در نوع خود جالب توجه هستند.

آسمان اعیانی شد

اگر دیدید و متوجه شدید تردد هواپیما از بالای سرتان در خانه، کوچه و خیابان‌ها بیشتر شد بدانید و آگاه باشید آنها جت‌های شخصی هستند. جت‌های خصوصی هفت نفره که تاجرها، برخی مسؤولان، تیم‌های ورزشی و تیم‌های اقتصادی از مخاطبان و مصرف‌کنندگان آنها هستند؛ اما این انحصار برداشته شد. رئیس سازمان هواپیمایی در هفته‌ای که گذشت اعلام کرد: «خرید جت‌های خصوصی برای عموم آزاد است و در حال حاضر هم بسیاری از مردم از این فضا استفاده می‌کنند.»

این خبر با واکنش گسترده کاربران در فضای مجازی رو به رو شد. کاربری در پلتفرم «دیوار» با انتشار عکس‌هایی از یک جت، آگهی فروش زد و در بخش توضیحات نوشت: «یک فروند جت شخصی، عقب جلو پلمپ، یک لکه رنگ درب شاگرد، دست یک بیکار بوده. بازدید مساوی خرید.» علاوه بر این طنزپردازی‌ها در شبکه‌های اجتماعی، تعدادی از رسانه‌ها نیز به این سوژه پرداختند و خبر جدید درباره جت‌های خصوصی را در کنار خبر کهنه گرانی بلیط‌های پرواز قرار دادند. رسانه‌ها با این دست فرمان، به اعیانی شدن آسمان کنایه زدند.

اگر برای شما هم سوال است قیمت هواپیماهای شخصی چند تومان است و چه کسانی توانایی خرید آن را دارند؛ باید گفت که قیمت هواپیمای شخصی از نوع تک‌موتوره فوق سبک که کاربرد تفریحی دارد، در بازارهای جهانی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار است و در ایران بین ۵ تا ۷.۵ میلیارد تومان فروخته می‌شود. البته موضوع به همین عدد ۱۰ رقمی ختم نمی‌شود و مقدمات قانونی نیاز دارد. خریداران در نخستین قدم باید هواپیمای شخصی خود را در سازمان هواپیمایی کشوری ثبت و مجوزهایی مانند لایسنس پرواز با هواپیمای شخصی و صلاحیت پرواز را به دست آورند.

طبق معمول ماهی‌گیران سعی بر ماهی گیری از آب گل آلود دارند و آگهی فروش این جت‌ها تا ۳۶ میلیارد هم دیده شده است. تمامی این‌ها در حالی است که بر اساس آمار فقط ۱۷۳ هواپیما در ایران توان پرواز دارند.

‏‬زورآزمایی شنبه و پنجشنبه بر سر تعطیلی

تعطیلی پنج‌شنبه یا شنبه یکی از مهم‌ترین گره‌های کور این هفته بود که باز شدنش به زمان دیگری موکول شد. مدتی است که قانون‌گذار در کشور به دنبال آن است تعطیلات پایان هفته را ساماندهی کند. حدود ۱۵ سال پیش اکثر کشورهای اسلامی و حوزه خلیج فارس، روزهای تعطیلات پایان هفته خود را از «پنجشنبه و جمعه» به «جمعه و شنبه» تغییر دادند، چرا که پیش از آن ۴ روز در هفته را به دلیل تعطیلی‌ها از دست می‌دادند اما با این تغییر یک روز یعنی پنجشنبه‌ها را احیا کردند تا با تعاملات و مراودات بین‌المللی و منطقه‌ای هماهنگ شوند. این تصمیم همراهی مردم این کشورها را هم به دنبال داشت. حالا در ایران نیز مدتی است کشمکشی بر سر تعیین روزهای تعطیل هفته به راه افتاده است.

برخی معتقدند با توجه به اینکه پیش از این پنجشنبه‌ها نیمه‌تعطیل بوده بهتر است این روز انتخاب شود اما گروه دیگری بر این باورند که باید پنجشنبه‌ها را روز کار و شنبه‌ها را تعطیل اعلام کرد چرا که از این طریق از فرصت‌سوزی تجاری و خسران کشور در این حوزه‌های مختلف جلوگیری خواهد شد. در این شرایط اگر مسؤولان پنجشنبه را انتخاب کنند ایران دومین کشور دنیا خواهد بود که این روز را تعطیل اعلام می‌کند و در این صورت از هفت روز هفته تنها ۳ روز کاری مشترک با دنیا خواهد داشت. کارشناسان می‌گویند این شرایط باعث کاهش ۲۵ درصدی زمان کاری مفید مشترک با بازارهای جهانی خواهد بود.

اما تمام موضوع به انتخاب روز ختم نمی‌شود. وزارت صمت اعلام کرده که با تعطیلی پنجشنبه‌ها حقوق کارگران ۱۰ درصد کاهش می‌یابد چرا که از ساعت کاری هفتگی آنها ۴ ساعت کم می‌شود و از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت می‌رسد. در واکنش به این خبر «محمد چکشیان» معاون وزیر کار گفت: «کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی پنج‌شنبه تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند. در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.»

بر اساس آنچه تا کنون اعلام شده به نظر می‌رسد زور تعطیلی شنبه بر پنجشنبه چربیده است. «روح‌الله عباسپور» عضو کمیسیون صنایع مجلس توضیح داد: «اگر پنجشنبه را تعطیل کنیم و شنبه و یکشنبه را داشته باشیم عملاً یک روز کاری در تعاملات بین المللی را از دست خواهیم داد چون آنها شنبه و یکشنبه را تعطیل می‌کنند. تعطیلی شنبه گزینه بهتری است.» همچنین «غلامرضا نوری قزلجه» عضو کمیسیون کشاورزی گفت: «اگر تعطیلی به روز پنجشنبه موکول شود، ارتباطات و مراودات رسمی و غیر رسمی، ادارات، تجارت و بازرگانی کشور به مدت ۴ روز (بیشتر) در ماه قطع خواهد شد. تعطیلی شنبه به نفع اقتصاد مردم و کشور است.»

البته در میان مسؤولان، تعطیلی پنجشنبه هم طرفدارانی دارد؛ برای مثال معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: «دولت از ابتدا نظرش در مورد تعطیلی‌های طول هفته مشخص بوده است و متعجب هستیم از کمیسیون اجتماعی که تردیدهای زیادی بین شنبه یا پنج شنبه دارد. عملاً در تهران پنج شنبه‌ها تعطیل است، همچنین مدارس و دانشگاه‌ها نیز پنج شنبه‌ها تعطیل است، همچنین بسیاری از استان‌ها نیز پنج شنبه‌ها تعطیل هستند. اینکه یک عده مطرح می‌کنند، شنبه‌ها تعطیل باشد جای تعجب دارد.» با تمام این گفت و شنودها «علی‌اصغر عنابستانی» نماینده مجلس، از موافقت کمیسیون اجتماعی بر سر تعطیلی روز شنبه خبر داده است. باید منتظر ماند و دید تصمیم نهایی درباره این ماجرا به کجا خواهد کشید. آیا شوخی با جمله «از شنبه شروع می‌کنم» تغییر می‌کند و دیگر برای درس خواندن، باشگاه رفتن، زبان انگلیسی یاد گرفتن یا ترک کردن نوشابه و سیگار باید گفت «از یکشنبه»؟

درمان بیماری ۴۰ ساله خصوصی سازی

پس از چند هفته متوالی گفت‌وگو بر سر خصوصی سازی دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس بالاخره پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ سرخ‌آبی‌ها رسماً واگذار شدند و این گره قدیمی باز شد. بر اساس حرف و حدیث‌های هفته گذشته قرار بود ۴ بانک، سهامداران جدید باشگاه پرسپولیس باشند که هنگام واگذاری به ۶ بانک افزایش یافتند. بانک شهر ۳۰٪، بانک‌های تجارت و ملت ۲۰٪ و بانک‌های صادرات، اقتصاد نوین و رفاه هر کدام ۵٪، یعنی در مجموع ۸۵ درصد از سهام باشگاه پرسپولیس را به ارزش ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خریداری کردند.

باشگاه استقلال نیز توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به همراه ۴ شرکت زیر مجموعه آن شامل شرکت‌های پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی، پارس و بندر امام خریداری شد و در مجموع ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال به ارزش ۲ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان واگذار شد.

سرپرست سازمان خصوصی‌سازی در این باره توضیح داد: «امروز یک روز تاریخی برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است. امیدواریم پنجم اردیبهشت سرآغاز پیشرفت فوتبال ایران باشد.» مدیر دپارتمان صدور مجوز حرفه‌ای علاوه بر تاکید بر اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا واگذاری استقلال و پرسپولیس را قبول کرده است گفت: «اگر یکی از این دو باشگاه واگذار می‌شد از نظر AFC مشکل حل می‌شد. خوشبختانه سهام دو باشگاه به یک اندازه واگذار شد.»

بعد از حاشیه‌های لیگ فوتبال داخلی، باید به چند خبر مهم دیگر نیز اشاره کنیم. مدیر ورزشی باشگاه «اینتر» پس از قهرمانی در سری‌آ در گفت‌وگویی خرید رسمی مهدی طارمی مهاجم تیم پورتو را تأیید کرد. خبرهای غیررسمی درباره حضور طارمی در اینتر پیش از این به گوش رسیده بود که حالا با اعلام رسمی این باشگاه به مرحله نهایی و قطعی خود رسیده است.

در رینگ کُشتی نیز انتشار یک خبر، طرفداران این ورزش را متعجب کرده است. «دیوید تیلور» سوپراستار کشتی جهان سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس را از دست داد. ایرانی‌ها او را که دارنده ۴ مدال طلای جهان و المپیک است بیش از آنکه با قهرمانی‌هایش بشناسند به عنوان رقیب سرسخت «حسن یزدانی» کشتی گیر کشور به یاد می‌آوردند. این ستاره کشتی پس از قبول دومین شکست مقابل پدیده ۲۳ ساله آمریکایی در حالی که زانو زده بود در آغوش حریف جوان خود جای گرفت.

یزدانی که پس از انجام عمل جراحی تمرینات خود را هنوز شروع نکرده و تمریناتش تا پانزدهم اردیبهشت ماه به تعویق افتاده است در واکنش به حذف تیلور گفته است که حضور کشتی گیرانی مانند «تیلور» و «عبدالرشید سعدالله یف» یا «جردن باروز» باعث افزایش هر چه بیشتر اعتبار کشتی در المپیک می‌شد و در نبود این نفرات زیبایی کشتی در المپیک کمتر می‌شود. او گفت: «دوست داشتم بار دیگر با تیلور در المپیک رقابت کنم.»

اما در کنار همه اینها تأسف‌اورترین خبر ورزشی این هفته را می‌توان حضور کم رنگ ایران در المپیک دانست. کاروان ورزشی ایران احتمالاً با ۳۲ تا ۳۵ سهمیه راهی المپیک پاریس می‌شود و این رقم کمترین تعداد ورزشکاران ایرانی بعد از المپیک ۱۹۹۶ آتلانتا است.

کنکورهای تک‌جنسیتی؛ دانشگاه‌های تک‌جنسیتی؟

کنکور دو مرحله‌ای شد و مرحله اول آن در اولین پنجشنبه اردیبهشت برگزار شد و حاشیه‌های بسیار زیادی را به دنبال داشت. اولین حاشیه این بود که شمار داوطلبان کنکور اول سال ۱۴۰۳ به زیر یک میلیون نفر رسید. شاید کمتر فعالی در عرصه آموزش عالی تصور می‌کرد زمانی برسد که تعداد ثبت‌نامی‌ها در کنکور به زیر یک‌میلیون نفر برسد. با وجود اینکه ۸۵ درصد رشته‌ها بدون آزمون بوده، اما به‌نظر می‌رسد عملاً رقابت برای ۱۵ درصد دیگر رشته‌ها هم مسیر نزولی در پیش گرفته و اگر کل داوطلبان دو نوبت امسال را با سال گذشته مقایسه کنیم باز هم شاهد کاهش ۴ درصدی جمعیت کنکور ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ خواهیم بود.

بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان بر اساس گروه تحصیلی را داوطلبان گروه تجربی با تعداد ۵۰۱,۰۰۰ نفر و کمترین تعداد شرکت‌کنندگان را داوطلبان گروه ریاضی و فنی با تعداد ۱۲۸,۰۰۰ نفر تشکیل داده‌اند. نکته دیگر آن است که بر اساس آمارها، ۶۳ درصد شرکت‌کنندگان در نوبت اول کنکور ۱۴۰۳ را زنان و تنها ۳۷ درصد را مردان تشکیل داده‌اند. با توجه به اینکه سال گذشته این نسبت ۶۱ به ۳۹ بود برخی کارشناسان معتقدند این پدیده ممکن است رو به تک جنسیتی شدن حرکت کند.

فروش سوالات کنکور، بازارِ همیشه داغ و البته سیاه این آزمون بزرگ است. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ پیش از برگزاری کنکور اعلام کرد: «در ایام منتهی به برگزاری کنکور و آزمون‌های جامع داوطلبان باید مراقب افراد سودجو و فرصت‌طلب باشند. این افراد در پوشش تبلیغاتی نظیر فروش سوالات کنکور، فروش منابع اصلی کنکور و … اقدام به کلاهبرداری از داوطلبان می‌کنند. هرگونه خرید و فروش تحت عنوان فروش سوالات کنکور و آزمون‌ها در فضای مجازی جرم است.»

مدتی از این خبر نگذشته بود که رئیس پلیس فتای فراجا خبر از بازداشت ۲۰ نفر از مدعیان فروش سوالات کنکور را داد و گفت: «تاکنون در این رابطه بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال معادل رمز ارز و تعداد ۵۰ قطعه انواع سکه طلا از این افراد کلاهبردار، کشف و ضبط شده است.»

تلخ‌ترین تراژدی کنکور امسال احتمالاً برای داوطلبانی که در خراسان جنوبی زندگی می‌کنند رقم خورده است. آنها که چند روزی است با سیل و آب‌گرفتگی راه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند صبح برگزاری کنکور به دلیل بسته بودن راه‌های ارتباطی نتوانستند به جلسه آزمون برسند و برای از دست رفتن تلاش‌شان روی آب‌های سیل اشک می‌ریختند. با انتشار ویدیوهایی از این داوطلبان خبر رسیده است که آزمونی جداگانه برای آنها برگزار خواهد شد تا حقی از آنها ضایع نشود.

مردم آمریکا، پرچم خودشان را آتش می‌زنند

دو هفته از زخم کاری ایران به اسرائیل گذشته است. زخم کاری که کارشناسان با گذشت ۱۴ روز همچنان درباره‌اش اظهار نظر می‌کنند. برای مثال «جمال ریان» مجری سرشناس و فلسطینی الاصل شبکه الجزیره قطر در حساب ایکس خود، نظرسنجی انجام داده و در آن از مخاطبین پرسیده است: «ایران طرح و برنامه خود را دارد، اسرائیل نیز. ولی عرب‌ها هیچ طرحی ندارند. شما با کدام طرف هستید؟» و جالب است بدانید بیش از ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان از طرح ایران برای مقاومت و دفاع علیه اسرائیل حمایت کرده‌اند.

همچنین «محمد سعید یاز»، نماینده مجلس ترکیه در یک جلسه علنی سخنرانی خود را با آیه «الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل.» به معنی «آیا ندیدی که پروردگارت با لشکر فیل‌سوار ابرهه چه کرد؟» شروع کرد و گفت: «ایران، آمریکا و اسرائیلی را موشک باران کرد که هیچ کسی نمی‌تواند در مقابل آن‌ها بایستد و من به ایران و مردم ایران تبریک می‌گویم.» حتی کانال ۱۲ اسرائیل در گزارشی درباره تحرکات نتانیاهو علیه ایران، او را دست انداخت و مسخره کرد.

۲۰۰ روز از شروع عملیات طوفان الاقصی گذشته است. ۲۰۰ روزی که رژیم صهیونیستی از هیچ جنایتی کوتاهی نکرد و حالا عدد شهدای نوار غزه به بیش از ۳۴ هزار نفر رسیده است. خبر تلخ و تکان‌دهنده این هفته کشف گور دسته جمعی در خان یونس بود که ۱۵۰ نفر در آن دفن شده بودند. این اخبار ۲۰۰ روزه، آتش نفرت جهانی نسبت به این رژیم را شعله‌ورتر می‌کند و اخیراً شعله‌های آن به دانشگاه‌های مشهور کشیده شده است.

پس از دستگیری بیش از ۱۰۰ دانشجو از کالج بارنارد و دانشگاه کلمبیا که خواستار قطع همکاری دانشگاه‌ها با رژیم صهیونیستی بودند، تظاهرات شدیدی در سراسر آمریکا به راه افتاده به شکلی که دانشگاه کلمبیا کلاس‌های حضوری خود را لغو کرده و اعضای هیئت علمی دانشگاه هم برای همبستگی با دانشجویان بازداشت شده‌اند و تعدادی نیز برای حمایت از فلسطین اعتصاب کرده‌اند. همچنین ده‌ها دانشجوی حامی فلسطین در دو دانشگاه ییل در کنتیکت و نیویورک در منهتن بازداشت شدند. ویدیوهای منتشر شده از آمریکا و خیل عظیم جمعیت به خوبی تحصن و اعتراض دانشجویان در سراسر آمریکا را را نشان می‌دهد؛ دانشجویانی که خواهان توقف حمایت کاخ سفید از نسل‌کشی در غزه هستند.

جالب آن است که تظاهرات گسترده دانشجویان در آمریکا تن و بدن رژیم صهیونیستی را لرزانده به شکلی که مقامات این رژیم کیلومترها دورتر شروع به تهدید آنها کرده است. اکانت وابسته به موساد در حساب کاربری خود در ایکس نوشته است: «تکنولوژی شناسایی صورت می‌تواند تشخیص دهد که آیا در تجمّعات طرفدار فلسطین در دانشگاه‌ها شرکت کرده‌اید یا نه. موقعیت‌های شغلی و مدارک تحصیلی‌تان بی‌ارزش خواهند بود و موقعیت‌های استخدامی‌تان هم محدود خواهد شد.»

زراعتی، مجری اینترنشنال که به وضوح از صهیونیسم کودک‌کش حمایت می‌کند در برنامه خود اعتراف کرد: «وحشتناک است که مردم آمریکا، پرچم خودشان را آتش می‌زنند و شعار مرگ‌برآمریکا می‌دهند و از آن طرف پرچم محور مقاومت را روی دستانشان بالا می‌برند! این، آدم را نگران می‌کند!»

آلمان نیز حاضر شده برای دفاع از اسرائیل به شهروندان خود آسیب برساند و آنها را دستگیر کند. صدها معترض آلمانی که به دلیل ارسال تسلیحات به اسرائیل در برلین تجمع کرده و پرچم‌های فلسطین و شعارهایی نظیر «یهودیان علیه نسل‌کشی»، «آزادی برای فلسطین» و «ارسال اسلحه را متوقف کنید» را در دست داشتند، توسط پلیس برلین بعد از درگیری‌های شدید بازداشت شدند. این حمایت‌های جهانی حتماً مقاومت فلسطینی‌ها در روزهای جنگ را تقویت می‌کند و در کنار ایمان قوی، روحیه آنها را قدرت می‌بخشد؛ به شکلی که سه زوج فلسطینی تصمیم گرفتند جشن ازدواجشان را در یکی مدارس شهر رفح و در کنار آوارگان فلسطینی برگزار کنند تا سد ترس را بشکنند و یادآوری کنند با وجود جنگ زندگی، عشق و امید ادامه دارد…