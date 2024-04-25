تیم بسکتبال شهرداری گرگان در اولین دیدار شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم شهرداری گرگان در نخستین دیدار دومین دوره سوپر لیگ غرب آسیا امروز پنج‌شنبه ۶ اردیبهشت ماهدربیروت مقابل تیم الریاضی لبنان به میدان رفت.

شاگردان مصطفی هاشمی با ترکیب ارسلان کاظمی، نوید رضایی‌فر، سالار منجی، سینا واحدی و ویل چری این دیدار را آغاز کردند. بازیکنان شهرداری گرگان نیمه اول را با نتیجه ۴۵ بر ۳۲ به رختکن رفتند و در نهایت با نتیجه ۹۵ بر ۶۰ این بازی را واگذار کردند.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۲۳ بر ۲۲ / الریاضی

کوارتر دوم: ۲۲ بر ۱۰ / الریاضی

کوارتر سوم: ۲۶ بر ۱۸ / الریاضی

کوارتر چهارم: ۲۴ بر ۱۰ / الریاضی

شایان ذکر است، دومین دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و الریاضی لبنان در فینال سوپر لیگ غرب آسیا روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشتماه ساعت ۲۱:۱۵ در تهران و فینال سوم (در صورت نیاز) این رقابت‌ها روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲:۱۵ در بیروت برگزارخواهد شد.