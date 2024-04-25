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۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۳:۰۸

فینال سوپرلیگ غرب آسیا؛

تیم بسکتبال شهرداری گرگان در اولین دیدار شکست خورد

تیم بسکتبال شهرداری گرگان در اولین دیدار شکست خورد

تیم بسکتبال شهرداری گرگان نتیجه نخستین دیدار فینال سوپر لیگ غرب آسیا را به تیم الریاضی لبنان واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم شهرداری گرگان در نخستین دیدار دومین دوره سوپر لیگ غرب آسیا امروز پنج‌شنبه ۶ اردیبهشت ماهدربیروت مقابل تیم الریاضی لبنان به میدان رفت.

شاگردان مصطفی هاشمی با ترکیب ارسلان کاظمی، نوید رضایی‌فر، سالار منجی، سینا واحدی و ویل چری این دیدار را آغاز کردند. بازیکنان شهرداری گرگان نیمه اول را با نتیجه ۴۵ بر ۳۲ به رختکن رفتند و در نهایت با نتیجه ۹۵ بر ۶۰ این بازی را واگذار کردند.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۲۳ بر ۲۲ / الریاضی

کوارتر دوم: ۲۲ بر ۱۰ / الریاضی

کوارتر سوم: ۲۶ بر ۱۸ / الریاضی

کوارتر چهارم: ۲۴ بر ۱۰ / الریاضی

شایان ذکر است، دومین دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و الریاضی لبنان در فینال سوپر لیگ غرب آسیا روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشتماه ساعت ۲۱:۱۵ در تهران و فینال سوم (در صورت نیاز) این رقابت‌ها روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲:۱۵ در بیروت برگزارخواهد شد.

کد مطلب 6088806

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