فرنگی کاران راه یافته به مرحله نیمه نهایی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات پنج وزن دوم چهل و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی از صبح امروز جمعه ۷ اردیبهشت ماه در سالن شهرک نفت اهواز در حال برگزاری است.

نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا، سجاد عباسپور، پویا ناصر پور، علی نوربخش

۶۷ کیلوگرم: امید احمدی، امیرمحمد یارمحمدزهی، حجت رضایی، آرمین محب ثابت

۷۷ کیلوگرم: عارف حبیب الهی، علیرضا عبدولی، محمدرضا حجامی، غلامرضا فرخی

۸۷ کیلوگرم: محمد حسین محمودی، محمد هادی صیدی، بهروز هدایت، ابوالفضل پایدار

۱۳۰ کیلوگرم: رازمیک کردیان، سید ابوالفضل میرزاده، امیرحسین کریمی، محمد سروش رنجبر