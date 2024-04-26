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۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۳۳

کشتی فرنگی جام تختی - اهواز

فرنگی کاران راه یافته به مرحله نیمه نهایی مشخص شدند

فرنگی کاران راه یافته به مرحله نیمه نهایی مشخص شدند

فرنگی کاران راه یافته به مرحله نیمه نهایی مسابقات پنج وزن دوم چهل و چهارمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات پنج وزن دوم چهل و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی از صبح امروز جمعه ۷ اردیبهشت ماه در سالن شهرک نفت اهواز در حال برگزاری است.

نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا، سجاد عباسپور، پویا ناصر پور، علی نوربخش
۶۷ کیلوگرم: امید احمدی، امیرمحمد یارمحمدزهی، حجت رضایی، آرمین محب ثابت
۷۷ کیلوگرم: عارف حبیب الهی، علیرضا عبدولی، محمدرضا حجامی، غلامرضا فرخی
۸۷ کیلوگرم: محمد حسین محمودی، محمد هادی صیدی، بهروز هدایت، ابوالفضل پایدار
۱۳۰ کیلوگرم: رازمیک کردیان، سید ابوالفضل میرزاده، امیرحسین کریمی، محمد سروش رنجبر

کد مطلب 6089040

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