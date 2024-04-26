عملیات «وعده صادق» ابهت پوشالی و شکستنی اسراییل را اثبات کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با تاکید بر رعایت تقوای الهی اظهار کرد: حکومت حضرت منجی عالم بشریت بر اساس تقوا خواهد بود و همه را بر اساس و محور تقوا متحد خواهد کرد.

وی به عنوان اینکه عصر حضرت منجی عالم بشریت عصر تقوا خواهد بود، گفت: پایه‌های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بر اساس ایمان عدالت و تقوا خواهد بود.

وی با اظهار اینکه ۴۸ هزار شهید از نیروهای ارتشی در دوران دفاع مقدس تقدیم شده است، گفت: همچنین ۱۱۲ هزار جانباز و آزاده از نیروهای ارتشی در دوران دفاع مقدس تقدیم شده است.

آیت الله لائینی به عنوان اینکه ارتش ایثارگری‌ها و فداکاری‌های زیادی را به خرج داده است، گفت: بسیار از مشکلات کشور زیر سر شبکه‌های فساد بوده و باید بساط آن را در جامعه برهم چید و مدیران مسئولان باید مواظب باشند که آلوده فساد نشوند تا بتوانند با فساد مبارزه کنند.

نماینده ولی فقیه در مازندران به شعار جهش تولید با مشارکت مردم اشاره و اضافه کرد: برای تحقق این شعار باید کارگران بیشتر دیده شوند و مورد توجه قرار گیرند.

وی بر لزوم تقویت تعاونی‌ها برای تحقق شعار سال تاکید کرد و افزود: تقویت بنگاه‌های کوچک اقتصادی صنایع دستی و خانگی و صنایع کشاورزی نیز باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.

نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین با گرامی داشت روز و هفته معلم بر لزوم توجه به این قشر تاکید کرد و گفت: آینده سازان کشور توسط این قشر تربیت می‌شوند.

امام جمعه ساری در بخشی از سخنانش به فتح آندلس اشاره و اضافه کرد: آندلس واسطه ایمان فتح شد اما بی بند باری آندلس و اسپانیا را از سرزمین‌های اسلامی گرفت.

نماینده ولی فقیه در مازندران با تقدیر از تلاش‌های از استاندار سابق مازندران و تبریک به استاندار جدید گفت امیدواریم در دوران فعالیت استاندار جدید مازندران به پیشرفت بیشتری دست یابد.

آیت الله لائینی به مناسبت روز ورزش ملی و باستانی اشاره کرد و گفت: باید برای توسعه این ورزش در جامعه برنامه ریزی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیست و کودک کش اسرائیل گفت: تا زمانی که ظالم به ظلمش ادامه می‌دهد باید از مظلومان حمایت کنیم و در همین راستا عملیات وعده صادق با افتخار انجام شد و دنیا را از نظر بعد علمی و فناوری مات و مبهوت کرده است.

امام جمعه ساری از اسرائیل به عنوان غده سرطانی و لانه فساد و توطئه علیه امت اسلام یاد کرد و گفت: هیچکس جرأت نگاه چپ به اسرائیل نداشت اما ایران اسلامی با عملیات وعده صادق جرأت و اراده خود را به نمایش گذاشت و این اراده و عزم برای اسرائیل شکننده و ناگوار بوده است.

امام جمعه ساری گفت عملیات وعده صادق نشان داد که ابهت رژیم صهیونیستی و کودک کش پوشالی و شکستنی است و و می‌توان با اسرائیل و اربابانش مقابله کرد.