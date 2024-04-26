دختران تنیس کمتر از ۱۲ سال ایران قهرمان غرب آسیا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های تنیس کمتر از ۱۲سال غرب آسیا که از سوم تا هشتم اردیبهشت ماه به میزبانی اردن آغاز شده بود دقایقی پیش با قهرمانی تیم دختران کشورمان بسته شد.

لاوین حکیمی، شایلین ظفریکایی و سوگند عالیشاهی با هدایت هنگامه عزیزی در این مسابقات حضور داشتند، دختران کشورمان با برتری مقابل تنیسورهایی از کشورهای اردن، لبنان، سوریه و بحرین عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دادند تا یک‌بار دیگر این عنوان به تنیسورهای نوجوان کشورمان برسد.

تیم پسران کشورمان نیز در دیداری حساس برابر عربستان به میدان رفته که تکلیف برنده این بازی در دیدار دونفره مشخص خواهد شد. برنده این رقابت نیز به فینال غرب آسیا صعود می کند. سرپرستی تیم اعزامی کشورمان بر عهده سیدرضا کافی رئیس هیات تنیس خراسان شمالی است.