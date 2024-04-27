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۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۱۷

احمدی صدر خبر داد؛

معتادان متجاهر بهبودیافته پاکبان می‌شوند

معتادان متجاهر بهبودیافته پاکبان می‌شوند

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری گفت: معتادان متجاهر بهبود یافته پاکبان می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت: در طرح مشارکتی بین سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی و سازمان پسماند شهرداری تهران مقرر شده معتادان متجاهر بهبود یافته و افراد آسیب دیده با هدف خروج از چرخه آسیب و بازگشت به خانواده و جامعه در حوزه پاک‌بانی فعالیت کنند که در این راستا بخشی از این افراد جامعه پذیر مشغول به کار شدند و بخش دیگر در حال ثبت نام و ارزیابی قرار دارند.

وی افزود: عوامل این سازمان و سازمان پسماند به شکل دوره‌ای در تمامی ۲۰ مددسرا حضور پیدا می‌کنند و پس از تمایل این افراد و نام نویسی مورد پایش قرار می‌گیرند و در یک بازه زمانی کوتاه مشغول به کار می‌شوند.

احمدی صدر ادامه داد: حقوق و مزایای این افراد مطابق با قانون وزارت کار است که از سوی پیمانکاران سازمان پسماند با نظارت مدیریت شهری پرداخت می‌شود.

کد مطلب 6090264
علی قدمی

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    نظرات

    • IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
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      به امنیت مردم و محله ها فکر کردید؟

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