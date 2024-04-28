به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس درگذشت آیت‌الله نجفی تهرانی را تسلیت گفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی، در این پیام نوشت:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

إذا مات الْعالم ثلم فی الْإسْلام ثلْمةٌ لا یسدّها شیْءٌ

درگذشت عالم وارسته و استاد محقق آیت‌الله حاج شیخ ضیاءالدین نجفی تهرانی یار دیرین امام و رهبری موجب تأسف و تأثر گردید.

ایشان که پرورش‌یافتۀ خاندانی نامدار از فقاهت و مرجعیت بودند، در سال‌های متمادی، با کسب سطوح عالی نزد اساتید صاحب اندیشه و علم عمر خویش را صرف ترویج و نشر اصول و معارف دینی و شعائر اهل‌بیت (ع) و تربیت شیفتگان علوم اسلامی در حوزه و دانشگاه معطوف داشتند.

این فقیه بااخلاص و متواضع، علاوه‌بر فعالیت مستمر در عرصه‌های تبلیغ و آگاهی‌بخشی به نسل جوان ازجمله به‌عنوان مؤسس و امام جماعت مسجد نبی‌اکرم (ص) مسئول حوزۀ علمیۀ شرق تهران، برگزاری جلسات اخلاق و تألیف کتب دینی، حضور فعال در دوران دفاع مقدس در میان رزمندگان اسلام، نقش ارزنده‌ای به‌ویژه در امور فرهنگی اجتماعی، خیریه و عام‌المنفعه را ایفا نمودند که در کارنامۀ ایشان ماندگار خواهد بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به پیشگاه حضرت بقیةالله الاعظم (عج)، روحانیت معزز و حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان و بیت مکرم، برای ایشان غفران واسعه و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی