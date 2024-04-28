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۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۰:۵۲

با صدور پیامی؛

قالیباف درگذشت آیت‌الله نجفی تهرانی را تسلیت گفت

قالیباف درگذشت آیت‌الله نجفی تهرانی را تسلیت گفت

رئیس مجلس درگذشت آیت‌الله نجفی تهرانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس درگذشت آیت‌الله نجفی تهرانی را تسلیت گفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی، در این پیام نوشت:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
إذا مات الْعالم ثلم فی الْإسْلام ثلْمةٌ لا یسدّها شیْءٌ

درگذشت عالم وارسته و استاد محقق آیت‌الله حاج شیخ ضیاءالدین نجفی تهرانی یار دیرین امام و رهبری موجب تأسف و تأثر گردید.

ایشان که پرورش‌یافتۀ خاندانی نامدار از فقاهت و مرجعیت بودند، در سال‌های متمادی، با کسب سطوح عالی نزد اساتید صاحب اندیشه و علم عمر خویش را صرف ترویج و نشر اصول و معارف دینی و شعائر اهل‌بیت (ع) و تربیت شیفتگان علوم اسلامی در حوزه و دانشگاه معطوف داشتند.

این فقیه بااخلاص و متواضع، علاوه‌بر فعالیت مستمر در عرصه‌های تبلیغ و آگاهی‌بخشی به نسل جوان ازجمله به‌عنوان مؤسس و امام جماعت مسجد نبی‌اکرم (ص) مسئول حوزۀ علمیۀ شرق تهران، برگزاری جلسات اخلاق و تألیف کتب دینی، حضور فعال در دوران دفاع مقدس در میان رزمندگان اسلام، نقش ارزنده‌ای به‌ویژه در امور فرهنگی اجتماعی، خیریه و عام‌المنفعه را ایفا نمودند که در کارنامۀ ایشان ماندگار خواهد بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به پیشگاه حضرت بقیةالله الاعظم (عج)، روحانیت معزز و حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان و بیت مکرم، برای ایشان غفران واسعه و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 6091471

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