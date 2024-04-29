پیام تبریک رئیسی به دانش آموزان والیبالیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام سید ابراهیم رئیسی، آمده است: فرزندان عزیز ایران اسلامی؛ دانش‌آموزان نخبه و مربیان گرامی تیم ملی والیبال دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران به حضور شایسته، درخشش غرورآفرین و قهرمانی مقتدرانه شما عزیزان در عرصه رقابت‌های والیبال دانش‌آموزان جهان افتخار می‌کند.

این سرافرازی بیانگر ظهور استعداد، همت و شایستگی فرزندان ایران زمین و نشان دهنده اهمیت ورزش دانش‌آموزی به عنوان پشتوانه حقیقی ورزش ملی در مسیر تحقق ورزش قوی برای ایران قوی است.

پیروزی شیرین و موفقیت ارزشمندتان را که با هفته بزرگداشت مقام معلم و یاد استاد علم و اخلاق شهید آیت‌الله مرتضی مطهری همزمان شده است، به شما آینده‌سازان کشور و ملت بزرگوار ایران که قهرمانانی نام‌آور چون شما را پرورش می‌دهند، تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای همه شما سرافرازی و سربلندی در تمامی عرصه‌ها را آرزومندم.