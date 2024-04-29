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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۵۳

پیام تبریک رئیسی به دانش آموزان والیبالیست

پیام تبریک رئیسی به دانش آموزان والیبالیست

رئیس جمهور در پیامی قهرمانی تیم ملی والیبال دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران را به ملت ایران، بازیکنان و دست‌اندرکاران این تیم تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام سید ابراهیم رئیسی، آمده است: فرزندان عزیز ایران اسلامی؛ دانش‌آموزان نخبه و مربیان گرامی تیم ملی والیبال دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران به حضور شایسته، درخشش غرورآفرین و قهرمانی مقتدرانه شما عزیزان در عرصه رقابت‌های والیبال دانش‌آموزان جهان افتخار می‌کند.

این سرافرازی بیانگر ظهور استعداد، همت و شایستگی فرزندان ایران زمین و نشان دهنده اهمیت ورزش دانش‌آموزی به عنوان پشتوانه حقیقی ورزش ملی در مسیر تحقق ورزش قوی برای ایران قوی است.

پیروزی شیرین و موفقیت ارزشمندتان را که با هفته بزرگداشت مقام معلم و یاد استاد علم و اخلاق شهید آیت‌الله مرتضی مطهری همزمان شده است، به شما آینده‌سازان کشور و ملت بزرگوار ایران که قهرمانانی نام‌آور چون شما را پرورش می‌دهند، تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای همه شما سرافرازی و سربلندی در تمامی عرصه‌ها را آرزومندم.

کد مطلب 6091812
علی قدمی

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