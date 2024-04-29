  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۱۷

وزیرخارجه اردن:نباید اجازه داد نتانیاهو منطقه را به نابودی بکشاند

وزیرخارجه اردن:نباید اجازه داد نتانیاهو منطقه را به نابودی بکشاند

وزیر خارجه اردن امروز درباره آخرین تحولات غزه و همچنین اقدامات جنگ طلبانه نتانیاهو اظهار نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ایمن الصفدی» وزیر خارجه اردن امروز در نشست امنیتی ریاض، تاکید کرد: ما به دنبال یک صلح مبتنی بر راه حل دو کشور هستیم و اسرائیل باید پایبندی خود به صلح عادلانه و جامع را اعلام کند.

وی افزود: جامعه بین‌الملل اتفاق نظر دارد که تنها راه تضمین امنیت و صلح راه حل دو کشور است.

وزیرخارجه اردن تاکید کرد: فاجعه انسانی در غزه عمیق‌تر می‌شود و کودکان غزه در حال جان دادن از گرسنگی هستند. نباید اجازه داد نتانیاهو منطقه را به سمت نابودی بکشاند.

وی افزود: تعداد شهرک‌های صهیونیستی اکنون به ۷۰۰۰ شهرک رسیده و شهرک‌سازی راه حل دو کشور را از بین می‌برد. نتانیاهو صلح را به تعطیلی کشانده و اوضاع را به سمت جنگ منطقه‌ای پیش می‌برد.

ایمن الصفدی تاکید کرد: نتانیاهو اکنون شکست خورده و اسرائیل به دولتی منحوس تبدیل شده است. کاملاً مشخص است که نتانیاهو به دنبال صلح نیست.

وی تاکید کرد: حماس آغازگر جنگ و نزاع نبوده و این را نمی‌توان انکار کرد. اسرائیل شرایط لازم را برای تشکیلات خودگردان جهت انجام وظایف خود فراهم نکرده است.

کد مطلب 6092419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • DE ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
      1 0
      پاسخ
      مخالفت های بی مایه اردن با نتانياهو جنگ زرگری است.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها