وزیرخارجه اردن:نباید اجازه داد نتانیاهو منطقه را به نابودی بکشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ایمن الصفدی» وزیر خارجه اردن امروز در نشست امنیتی ریاض، تاکید کرد: ما به دنبال یک صلح مبتنی بر راه حل دو کشور هستیم و اسرائیل باید پایبندی خود به صلح عادلانه و جامع را اعلام کند.
وی افزود: جامعه بینالملل اتفاق نظر دارد که تنها راه تضمین امنیت و صلح راه حل دو کشور است.
وزیرخارجه اردن تاکید کرد: فاجعه انسانی در غزه عمیقتر میشود و کودکان غزه در حال جان دادن از گرسنگی هستند. نباید اجازه داد نتانیاهو منطقه را به سمت نابودی بکشاند.
وی افزود: تعداد شهرکهای صهیونیستی اکنون به ۷۰۰۰ شهرک رسیده و شهرکسازی راه حل دو کشور را از بین میبرد. نتانیاهو صلح را به تعطیلی کشانده و اوضاع را به سمت جنگ منطقهای پیش میبرد.
ایمن الصفدی تاکید کرد: نتانیاهو اکنون شکست خورده و اسرائیل به دولتی منحوس تبدیل شده است. کاملاً مشخص است که نتانیاهو به دنبال صلح نیست.
وی تاکید کرد: حماس آغازگر جنگ و نزاع نبوده و این را نمیتوان انکار کرد. اسرائیل شرایط لازم را برای تشکیلات خودگردان جهت انجام وظایف خود فراهم نکرده است.
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