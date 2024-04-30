همکاری با آفریقای مرکزی در تمامی زمینه های محیط زیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه، روز سهشنبه در دیدار با تیبولیته انگارته روبارد - وزیر شرکتهای کوچک و متوسط جمهوری آفریقای مرکزی - با اشاره به پیشرفتهای علمی کشورمان در حوزههای مختلف از جمله محیط زیست اظهارکرد: ایران آماده اعطای بورس به دانشجویان آفریقای مرکزی برای کسب علم در تمامی حوزههای فنی مهندسی، پزشکی و بالاخص حوزه محیط زیست است.
وی با اشاره به اینکه جمهوری آفریقای مرکزی از سال ۲۰۱۶ سعی کرده تا از زیر پرچم استعمار غرب خارج شود، افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره از ندای آزادیخواهی در هرگوشه از جهان حمایت کرده است و در این راستا هر توانی که در حوزه محیط زیست داریم را در اختیار مردم و دولت شما قرار خواهیم داد.
معاون رییس جمهوری تصریح کرد: کشور ما در کلیه زمینههای فناوری علمی بهویژه انرژیهای نو، مدیریت منابع آب و پساب، مدیریت پسماند، حفاظت از زیستگاههای طبیعی و توسعه رشتههای دانشگاهی مختلف در حوزه محیط زیست میتواند نیازهای مردم آفریقای مرکزی را تامین کند و در این راستا حتماً پیگیریها و هماهنگیهای لازم برای دعوت از وزیر محیط زیست این کشور برای حضور در ایران انجام خواهد گرفت.
سلاجقه با تاکید بر اینکه در آموزههای دینی و فرهنگی کشور ما ارتباط با ملتهای جهان مبتنی بر انسانیت و تقوا تعریف شده است و رنگ و نژاد هیچ جایگاهی در تعریف روابط و ارتقای سطح مراودات ندارد، افزود: امیدوارم با توجه به موج جدید استعمارستیزی که در کشورهای آفریقای مرکزی آغاز شده است، استثمار برای همیشه از منطقه قاره کهن آفریقا رخت ببندد و مردم شریف این کشورها در صلح و آرامش باشند.
در ادامه این جلسه تیبولیته انگارته روبارد - وزیر شرکت های کوچک و متوسط جمهوری آفریقای مرکزی - با اشاره به مشکلاتی که کشور فرانسه طی سالها استعمار برای آفریقای مرکزی ایجاد کرده است، اظهارکرد: من امروز به عنوان نماینده کشور آفریقای مرکزی اعلان میدارم که متاسفانه فضای رسانههای کذب و دروغ ما را از این کشور و ظرفیتهای عالی پیشرفت آن محروم کرده و رشد چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در همه زمینهها و نگاه انسانی شما به ارتباطات سرآمد جهان است. ما بهصورت جدی در جمعآوری و مدیریت پسماندها در شهرها و روستاهای کشورمان دچار مشکل هستیم.
وی با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی باعث شده تا مردم و جوامع محلی دست به برداشت بیرویه از جنگلهای آفریقای مرکزی بزنند، یادآور شد: این برداشتها به همراه تغییرات اقلیمی باعث شده تا توازن فصلهای ما که قبلاً شش ماه بارندگی و شش ماه خشکی بوده، تغییر یابد و ما اکنون برخی سالها چهار ماه بارندگی یا چهار ماه خشکی داریم و این آسیب جدی به کشاورزی ما وارد کرده است.
وزیر شرکتهای کوچک و متوسط جمهوری آفریقای مرکزی گفت: ما نیازمند واردات فنآوریهای نوین و تربیت نیروی انسانی کارآمد هستیم و در این خصوص از جمهوری اسلامی ایران درخواست داریم تا در این زمینه به ما کمک کند.
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