به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: «به اطلاع داوطلبان نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ شهرستان زیرکوه از استان خراسان جنوبی می‌رساند، با توجه به وقوع سیل در این شهرستان و مسدود شدن مسیر تردد داوطلبان در روز برگزاری آزمون گروه‌های آزمایشی علوم‌ریاضی و علوم‌انسانی (صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳)، مقرر شد برای مساعدت با این داوطلبان مجدداً از آنها در روز جمعه به‌تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در همان حوزه امتحانی قبلی (شهرستان زیرکوه) با شرایط و ضوابط آزمون اصلی، آزمون مجدد بعمل آید.

کارت شرکت در آزمون این داوطلبان از روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده و پرینت است و فرآیند آزمون از ساعت ۸:۰۰ صبح روز جمعه به‌تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ شروع خواهد شد.

همه داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم‌ریاضی و علوم‌انسانی شهرستان زیرکوه (اعم از حاضر یا غایب) می‌توانند در آزمون مجدد شرکت کنند.

آن دسته از داوطلبانی که در آزمون پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ حاضر جلسه آزمون در گروه‌های آزمایشی علوم‌ریاضی و علوم‌انسانی بودند در صورت شرکت در آزمون مجدد، آزمون قبلی آنان (روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳) باطل شده و نتیجه آزمون مجدد به‌تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای آنها ملاک عمل قرار خواهد گرفت.»

به گزارش مهر، به دلیل وقوع سیل در استان خراسان جنوبی حدود ۶۰ داوطلب از آزمون صبح پنجشنبه در گروه های آزمایشی علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی در نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۳ جا ماندند.

دکتر پورعباس رییس سازمان سنجش تاکید کرده بود: با هماهنگی دولت، آزمون اختصاصی برای این گروه را در دو هفته آینده برگزار می کنیم. این موضوع به این افراد اطلاع رسانی می شود و داوطلبان آمادگی خود را تا دو هفته آینده حفظ کنند.