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۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۱۷

گوترش: تحقیقاتی مستقل درباره گورهای جمعی غزه انجام شود

گوترش: تحقیقاتی مستقل درباره گورهای جمعی غزه انجام شود

دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنانی بر اهمیت انجام تحقیقات مستقل در خصوص گورهای دسته‌جمعی تازه کشف شده در نوار غزه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنانی اعلام کرد که پس از گذشت نزدیک به ۷ ماه از رخ‌دادهای هفتم اکتبر سال گذشته میلادی وضعیت ساکنان غزه روز به روز بدتر می‌شود.

گوترش گفت: از کابینه اسراییل و سران حماس می‌خواهم که به توافقی برای آتش‌بس و آزادی اسیران دست پیدا کنند. از کشورهای هم‌پیمان اسراییل می‌خواهم که اسراییل را به عدم عملیات نظامی زمینی در رفح قانع کنند.

وی ادامه داد: حمله به رفح تاثیرات ویرانگری روی فلسطینیان در غزه و پیامدهای خطرناکی در کرانه باختری و تمامی منطقه دارد.

دبیرکل سازمان ملل متحد افزود: حمله به کاروان‌ها و تاسیسات بشردوستانه و افراد نیازمند مجاز نیست. از کابینه اسراییل می‌خواهم که روند ورود کمک‌ها به غزه را تسریع ببخشد و امنیت کاروان‌های همراه آن از جمله آنروا را تامین کند.

گوترش ادامه داد: مهم است که تحقیقاتی مستقل در خصوص گورهای جمعی تازه یافته‌شده در غزه صورت بگیرد. جنگ، نظام بهداشتی غزه را ویران کرده است و برخی بیمارستان‌های این باریکه اکنون به گورستان شباهت دارند.

دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: طرحی برای اجرای توصیه‌های گزارش مستقل آماده‌شده درباره آنروا وجود دارد. از کشورهای عضو و طرف‌های کمک‌کننده می‌خواهم که تامین مالی لازم برای تداوم کار آنروا را انجام بدهند.

گوترش در پایان مدعی شد: ما به اقدام برای دستیابی به راه حلی بر پایه پایان اشغالگری و تاسیس کشور قابل زندگی فلسطین پایبندیم.

کد مطلب 6093581

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