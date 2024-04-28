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۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۳۰

خبری از قاسمپور نیست؛

فدراسیون کشتی تکلیف حسن یزدانی برای حضور در المپیک را مشخص کرد

فدراسیون کشتی تکلیف حسن یزدانی برای حضور در المپیک را مشخص کرد

فدراسیون کشتی با تاکید بر این که حسن یزدانی همچنان گزینه اول برای حضور در المپیک ۲۰۲۴ پاریس است، اعلام کرد در صورتی که وی نتواند به شرایط ایده آل برسد، به گزینه دیگری فکر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون کشتی اعلام کرد: نظر به سوابق قهرمانی و افتخارآفرینی آقای حسن یزدانی و با توجه به انجام عمل سنگین کتف، تصمیمات کادر فنی در خصوص منتخب وزن ۸۶ کیلوگرم با توجه موارد فوق و مفاد چرخه انتخابی به شرح ذیل اعلام می گردد.

۱- با توجه به اینکه رقابت های رنکینگ مجارستان آخرین میدان جدی است که ۵۰ روز پیش از المپیک پاریس برگزار می شود، آقای حسن یزدانی که ۹ ماه به دلیل عمل جراحی سنگین بر روی کتف از میادین دور بوده، به تنهایی به مسابقات اعزام خواهد شد و در صورتی که ایشان از سلامت بدنی و آمادگی جسمانی لازم جهت حضور در مسابقات برخوردار باشد و این موضوع مورد تأیید کادر فنی نیز قرار بگیرد، ایشان ملی پوش ایران در وزن ۸۶ کیلوگرم به جهت حضور در المپیک پاریس خواهد بود.

۲- در صورتی که شرایط درج شده در بند ۱ حاصل نشود، کادر فنی به اقتضای شرایط موجود، تصمیمات جدیدی در مورد انتخاب ملی پوش این وزن اتخاذ می نماید.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کشتی در شرایطی تکلیف حسن یزدانی برای حضور در المپیک را مشخص کرده است که در خبر این فدراسیون اشاره ای به وضعیت کامران قاسمپور و احتمال حضور او در المپیک نشده است. به نظر می رسد در بند دوم اشاره شده که در صورت ناکامی حسن یزدانی کادر فنی به گزینه دوم یعنی قاسمپور فکر خواهد کرد.

کد مطلب 6090961

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    نظرات

    • علی IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      0 1
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      چرا این اشتباه را کردند.انتخابی با قاسمپور به نفع کشتی بود .در استانه المپیک.کامران از اول اشتباه کرد به ۹۷ رفت.اگر قهرمانی کشور در ۸۶ کشتی میگرفت.الان میتونست یزدانی را ببرد ونماینده ایران در المپیک باشد.
      • محمد ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۶
        0 0
        قاسمپورده با ر انتخابی با حسن یزدانی داد هربار شکست خورد چه لزومی دارد دوباره انتخابی بده.
    • ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۹
      0 1
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      لزومی نداره دوباره کشتی بگیره
    • حمید IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۶
      0 0
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      قاسمپور هر انتخابی داد شکست خورد چرا دوباره انتخابی بده.

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