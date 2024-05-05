بررسی شرایط تیروکمان برای ورود به المپیک/ رکورد خوب، شرایط سخت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات مرحله مقدماتی اول کاپ جهانی به میزبانی شانگهای چین در بخش تیمی ریکرو درحالی به پایان رسید که کمانداران ایران در بخش مردان با ترکیب فائز محمدی، رضا شبانی و محمدحسین گلشنی پس از استراحت در دور نخست بازی‌های حذفی در دور دوم به مصاف تیم آمریکا رفتند و با نتیجه ۵ بر یک شکست خوردند و از صعود به مراحل بالاتر بازماندند .

تیم ریکرو بانوان نیز با ترکیب مبینا فلاح، یسنا پورماهانی و حوریه حاجی حسینی هر چند در دور نخست بازی‌های حذفی به مصاف تیم قزاقستان رفت و با نتیجه ۵ بر ۳ به پیروزی رسید اما در مرحله یک هشتم نهایی با نتیجه ۶ بر صفر مقابل تیم کره‌جنوبی شکست خورد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.

البته در جریان این رقابتها تیم میکس ریکرو کشورمان با ترکیب فائز محمدی و مبینا فلاح با امتیاز ۱۳۲۷ در رده پانزدهم قرار گرفت و موفق شد رکورد ایران را ارتقا ببخشد.

بهزاد پاکزاد سرمربی سابق تیم ملی ریکرو ایران در گفت وگو با خبرنگار مهر درخصوص حضور ملی پوشان کشورمان و ارزیابی عملکرد انها در مرحله اول و دوم جام جهانی چین اظهار داشت: کیفیت این مدل مسابقات همیشه بالاست و خوشبختانه رکوردهایی که به ثبت رسید نشان داد تیم خوبی داریم که نوید بخش روزهای خوب برای ریکرو ایران خواهد بود. باید بپذیریم که در رشته‌های رکوردی حرف اول و آخر را رکوردها می‌زنند چون از همین مسیر است که آرام آرام ورزشکاران می‌توانند خودشان را به مدال‌های جهانی و المپیک نزدیک کنند.

وی در ادامه با اشاره به شرایط سخت تیم ملی جهت کسب سهمیه المپیک پاریس گفت: کاپ جهانی ترکیه که خرداد برگزار خواهد شد آخرین رویدادی است که بچه‌های ما باید برای رسیدن به پاریس تلاش کنند. رقابت با رقبای جهانی طبیعتا سخت‌تر است اما این تنها راه ماست و باید همه توان‌مان را بگذاریم تا ریکرو هم نماینده در المپیک داشته باشد. حریف‌ مان قوی هستد درست؛ ولی بچه‌های ما هم نشان دادند از شرایط خوبی برخوردارند که امیدوارم شاهد موفقیت آنها در کاپ جهانی ترکیه باشیم.

سرمربی سابق تیم ملی ریکرو با بیان اینکه برگزاری اردوهای مشترک خارجی قطعا در این مسیر به تیم ملی کمک خواهد کرد؛ توضیح داد: اردوهای خارجی یک حسن مهم دارند آنهم این است که کمانداران ما این فرصت را دارند تا بتوانند با سایر کمانداران خارجی تمرین کنند و دوست شوند. این پیوند دوستی که بین انها برقرار می‌شود باعث خواهد شد که استرس بچه‌های ما کاهش پیدا کند و یا از بین برود. اصولا شما زمانی که صرفا با رقیب خود مسابقه می‌دهید کار سخت تری دارید تا اینکه بخواهید با دوست خود به رقابت بپردازد.

پاکزاد در پایان درمورد عملکرد مربی کره‌ای تیم ملی ایران گفت: فرقی ندارد مربی ایرانی باشد یا خارجی در هر شکل باید به آنها زمان داد و بر اساس آن عملکردشان را مورد قضاوت قرار داد. این زمان دادن در ایران حداقل باید ۴ سال باشد. البته در کشورهای پیشرفته در این رشته وقتی حرف از ۴ سال بزنید خنده‌شان می‌گیرد. قهرمان المپیک توکیو در ریکرو درست ۱۰ سال با یک مربی کار کرده که موفق شد طلای این بازیها را کسب کند. مربی کره ای تیم ملی ایران هم تا این لحظه خوب کار کرده اما برای ارزیابی دقیق‌تر باید به او فرصت داد.