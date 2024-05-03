ایمانی پور به ارمنستان سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به دعوت رسمی وزارت فرهنگ، علوم، ورزش ارمنستان ظهر چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت برای امضا تفاهم‌نامه فرهنگی و برنامه مبادلات بین کشور ارمنستان و ایران، وارد ایروان شد و مورد استقبال سبحانی سفیر جمهوری اسلامی ایران، محمد اسدی‌موحد رایزن فرهنگی ایران در ارمنستان و پاپویان رییس مرکز امور بین‌الملل و دیاسپارهای وزارت فرهنگ ارمنستان قرار گرفت.

پاپویان در ابتدای این سفر ابراز امیدواری کرد در با امضای برنامه مبادلات، روابط فرهنگی بین دو کشور را مستحکم‌تر کنند، برنامه‌های فرهنگی و هنری اجرایی‌تر شود و روابط دو کشور دوست و برادر ایران و ارمنستان مستحکم و عمیق‌تر شود.

در نخستین روز این سفر، ایمانی‌پور مهمان سفیر جمهوری اسلامی ایران بود. رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این ضیافت که با حضور جمعی از کارشناسان سفارت برگزار شد با مسائل فرهنگی و موضوعات جاری ارمنستان آشنا شد و راهکارهای توسعه روابط فرهنگی به‌ویژه در حوزه آموزش زبان فارسی، گسترش روابط دانشگاهی و همچنین گسترش فعالیت‌های فرهنگی ازجمله موضوع کتاب و انتشارات، ترجمه و نیز تبادلات بین دانشگاهی و هنری مورد بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین ایمانی‌پور ضمن ملاقات با مسؤولان فرهنگی و سیاسی ارمنستان، با وزیر امور فرهنگ، علوم، ورزش ارمنستان، معاون وزیر امور خارجه ارمنستان و اسقف اعظم کلیسای جامع آچمیادزین ملاقات خواهد کرد. همچنین دیدار با رئیس دانشگاه دولتی ایروان و ملاقات با اساتید و دانشجویان ایران‌شناسی و زبان ادبیات فارسی از دیگر برنامه‌های سفر ایمانی‌پور به ارمنستان است.